Разорвавшего диплом выпускника арестовали в Алматы

Ролик вызвал широкий общественный резонанс
В Алматы выпускника частного колледжа арестовали на пять суток после скандального видео в TikTok, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
На кадрах молодой человек демонстративно разрывает обложку диплома после вручения на выпускном вечере. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. В полиции сообщили, что видео обнаружили во время мониторинга социальных сетей и провели проверку.
— Установлено, что выпускник одного из частных колледжей Алматы после торжественной церемонии вручения дипломов разместил видеозапись, на которой демонстративно разрывает предмет, внешне схожий с обложкой диплома. Проведенной проверкой установлено, что оригинальный диплом с приложением, а также выданная образовательным учреждением обложка повреждены не были. На видеозаписи была использована заранее подготовленная имитация обложки диплома, – сообщили в полиции.