Разорвавшего диплом выпускника арестовали в Алматы

Фото: кадр из видео /24.kz

В Алматы выпускника частного колледжа арестовали на пять суток после скандального видео в TikTok, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На кадрах молодой человек демонстративно разрывает обложку диплома после вручения на выпускном вечере. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. В полиции сообщили, что видео обнаружили во время мониторинга социальных сетей и провели проверку.