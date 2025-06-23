Костанайца наградили медалью за спасение детей на реке Тобол

Общество
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Приказом министра по чрезвычайным ситуациям житель Костаная Андрей Цимбал удостоен ведомственной медали «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» за проявленные отвагу и высокую гражданскую ответственность при спасении детей на реке Тобол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Торжественное вручение награды состоялось в департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

«Ваш поступок — пример для окружающих. Вы не только спасли жизни детей, но и показали, как важно оставаться человеком в трудную минуту. Такие истории напоминают: настоящие герои живут среди нас», - сказал начальник ДЧС Дамир Ермагамбетов.

Инцидент произошёл 31 мая 2025 года, когда Андрей Цимбал находился на рыбалке на реке Тобол. Он заметил, что группа детей купалась в необорудованном месте без присмотра взрослых. Внезапно течение начало уносить ребят. Не раздумывая ни секунды, Андрей бросился в воду и в условиях сильного течения и ограниченной видимости сумел вытащить на берег четверых детей.

Героический поступок и действия Андрея Цимбала стали примером настоящего мужества и ответственности перед обществом.

#дети #медаль #река #спасение

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