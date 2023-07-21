Костанайца осудили за "пьяное" ДТП со смертельным исходом

Водителя мотоцикла осудили за смерть пассажира в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского районного суда.

Фото: Kazpravda.kz

4 апреля 2023 года пьяный житель поселка Московское Костанайского района К. на мотоцикле выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем.

От травм на месте происшествия скончался сидевший в кузове мотоцикла Л.

Подсудимый вину и исковые требования признал, принес извинения потерпевшей стороне.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления суд назначил К. 3 года лишения свободы, которые он будет отбывать в учреждении минимальной безопасности.

Также костанайца лишили водительских прав на 10 лет.

Приговор не вступил в силу.