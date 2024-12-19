Креативно на казахском

Общество
2
Ербол Тишкамбаев

На форуме казахскоязычного контента QazaqSham выступил спикер Cената Маулен Ашимбаев

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Форум QazaqSham вновь объединил представителей культуры, искусства и медиасферы в Астане. На повестке – вопросы, касающиеся развития отечественных креативных индустрий, поддержки молодых талантов, занимающихся производством казахскоязычного контента, а также обеспечение отрасли инфраструктурой. Участие в мероприятии, которое состоялось в креативной школе имени Бибигуль Тулегеновой, приняли cпикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев и группа депутатов.

Приветствуя участников форума, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по поручению Главы государства в стране предпринимаются системные шаги по развитию креативных индустрий.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные задачи по развитию в стране креативных индустрий. Сегодня в этом направлении проводится большая работа. Впервые в стране создается Фонд поддержки креативных индустрий. Кроме того, в рамках реализации поручений Главы государства ведется активная работа по обеспечению отрасли соответствующей инфраструктурой, включая открытие ряда креативных центров, – сказал cпикер Сената и призвал заинтересованные стороны активизировать совместные усилия по развитию креативных индустрий.

Участники форума обменялись мнениями и озвучили свои инициативы касательно внед­рения цифровых технологий, совместных проектов представителей сферы искусства с работниками образования, здравоохранения, спасателей и других сфер. Были обсуждены и перспективы совместных работ в рамках Фонда поддержки креативных индустрий, который займется поиском талантов и будет содействовать экспорту их товаров и услуг.

Отмечая экономический потенциал креа­тивного сектора, растущего из года в год, cпикер Сената акцентировал внимание на мировых трендах и ключевых вопросах, на которые важно обратить внимание отечест­венным контентмейкерам. По мнению Мау­лена Ашимбаева, креативный сектор является важным механизмом продвижения национальных ценностей.

– Креативный сектор – это современный способ выражения души народа и демонст­рации национальной культуры. На фоне нынешних вызовов крайне важно сохранить и развивать национальную самобытность. Важная роль в этом ключе отводится создаваемому контенту. Согласно исследованиям, сейчас казахстанская молодежь предпочитает больше просматривать и распространять отечественный, а не иностранный контент. Мы считаем, что этот показатель является хорошей возможностью для вас, представителей креативных индустрий, производителей контента в цифровой среде, – подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

В этом контексте он отметил важную миссию креативной школы имени Бибигуль Тулегеновой, призванной поддерживать талантливых казахстанцев из регионов и содействовать продвижению их проектов и раскрытию потенциала.

– Многогранное творчество Бибигуль Ахметовны служит ориентиром не одному поколению артистов как в Казахстане, так и за его пределами. Считаем проведение форума именно здесь глубоко символичным, – сказал в своем выступлении cпикер Сената.

#Маулен Ашимбаев #форум #креативная индустрия #QazaqSham

Популярное

Все
Перспективы совместного проекта
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Ұлттық өнердің түнгі сыры»
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Два «золота» за два дня
От Чиангмая до Астаны
Результаты, планы, перспективы
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Когда отходы станут доходами
Ценности прописных истин
ISSAI NU представил KAZ-LLM – казахскую большую языковую модель
Инновации для сельского хозяйства
«Зеленые» облигации запускают в Алматы
В Нацгвардии определили лучших методистов
Новые объекты образования
Планируется внедрение института омбудсмена по защите прав потребителей
Сильнейшие в Джакарте и на планете
Долгостроев стало меньше
Аким проверил готовность объекта
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
В целях устойчивого развития
Мост для межэтнического общения
Турция обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за задержку рейсов
Когда цифры говорят сами за себя...
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
И дольше века газетный день
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Госслужащие Кыргызстана должны застраховать свое жилье до к…
Более 20 грузовиков оказались в снежном плену в области Же…
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Премьер поручил запустить платформу Tabigat в 2025 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]