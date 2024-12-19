Креативно на казахском

Форум QazaqSham вновь объединил представителей культуры, искусства и медиасферы в Астане. На повестке – вопросы, касающиеся развития отечественных креативных индустрий, поддержки молодых талантов, занимающихся производством казахскоязычного контента, а также обеспечение отрасли инфраструктурой. Участие в мероприятии, которое состоялось в креативной школе имени Бибигуль Тулегеновой, приняли cпикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев и группа депутатов.

Приветствуя участников форума, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по поручению Главы государства в стране предпринимаются системные шаги по развитию креативных индустрий.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные задачи по развитию в стране креативных индустрий. Сегодня в этом направлении проводится большая работа. Впервые в стране создается Фонд поддержки креативных индустрий. Кроме того, в рамках реализации поручений Главы государства ведется активная работа по обеспечению отрасли соответствующей инфраструктурой, включая открытие ряда креативных центров, – сказал cпикер Сената и призвал заинтересованные стороны активизировать совместные усилия по развитию креативных индустрий.

Участники форума обменялись мнениями и озвучили свои инициативы касательно внед­рения цифровых технологий, совместных проектов представителей сферы искусства с работниками образования, здравоохранения, спасателей и других сфер. Были обсуждены и перспективы совместных работ в рамках Фонда поддержки креативных индустрий, который займется поиском талантов и будет содействовать экспорту их товаров и услуг.

Отмечая экономический потенциал креа­тивного сектора, растущего из года в год, cпикер Сената акцентировал внимание на мировых трендах и ключевых вопросах, на которые важно обратить внимание отечест­венным контентмейкерам. По мнению Мау­лена Ашимбаева, креативный сектор является важным механизмом продвижения национальных ценностей.

– Креативный сектор – это современный способ выражения души народа и демонст­рации национальной культуры. На фоне нынешних вызовов крайне важно сохранить и развивать национальную самобытность. Важная роль в этом ключе отводится создаваемому контенту. Согласно исследованиям, сейчас казахстанская молодежь предпочитает больше просматривать и распространять отечественный, а не иностранный контент. Мы считаем, что этот показатель является хорошей возможностью для вас, представителей креативных индустрий, производителей контента в цифровой среде, – подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

В этом контексте он отметил важную миссию креативной школы имени Бибигуль Тулегеновой, призванной поддерживать талантливых казахстанцев из регионов и содействовать продвижению их проектов и раскрытию потенциала.

– Многогранное творчество Бибигуль Ахметовны служит ориентиром не одному поколению артистов как в Казахстане, так и за его пределами. Считаем проведение форума именно здесь глубоко символичным, – сказал в своем выступлении cпикер Сената.