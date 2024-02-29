Мошенница обещала помочь с закрытием кредитов в Жамбылской области

Полицейские задержали женщину, провернувшую махинацию с кредитами почти на 10 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, с заявлением в полицию обратились сразу несколько местных жителей. По словам потерпевших, некая женщина, под предлогом оказания помощи в погашении действующих кредитов, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела их денежными средствами. Общая сумма причиненного ущерба составила около 10 млн тенге.

Злоумышленница среди сельчан распространила информацию о том, что за отдельную плату поможет закрыть все имеющиеся кредиты заемщиков. Взяв деньги, она закрывала нескольким клиентам основной долг перед банками и кредитными организациями. Следующие месяцы женщина не оплачивала чужие кредиты, а использовала деньги заемщиков для своих нужд.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что все услуги необходимо получать через официальных представителей.