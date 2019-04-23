​Крепкий мост дружбы

В ходе переговоров на высшем уровне обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Мун Чжэ Ин также посетил Алматы и встретился с представителями корейского этноса, ознакомился с жизнью корейцев в Казахстане.

В 2017 году отмечалось 80-летие проживания корейцев в нашей стране. Начальная история казахстанских корейцев связана с трагическими событиями. Как и представители многих других этносов, они оказались на нашей земле в результате политичес­ких катаклизмов 30–40-х годов ХХ столетия. Они оказали влияние и определили судьбы целых народов.

Масштабы этой трагедии сегодня трудно осознать. Депортация корейцев в 1937 году из Дальнего Востока стала особой страницей. 90 эшелонов доставили в Казахстан 20 789 семей – 98 454 корейцев. Среди них были выдающиеся личности, народные герои Кореи Хон Бом До и Ге Бон У, которые похоронены на кызылординской земле.

Корейцы Казахстана благодаря силе духа, единству, трудолюбию прошли все эти испытания и стали одним из десяти наиболее крупных этносов, проживающих в республике.

Особую роль в том, что корейцы нашли в Казахстане свою родину, сыграли толерантность, гостеприимство, поддержка казахского народа. Эти качества и сегодня являются основой меж­этнического взаимопонимания, согласия и дружбы, а также общеказахстанского патриотизма.

Организации корейцев Казахстана в числе первых выступили с инициативой об установлении памятников благодарности казахскому народу.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев в 1997 году в своем приветствии участникам юбилейного торжества, посвященного 60-летию жизни корейцев на казахской земле, дал высокую оценку трудолюбивому корейскому этносу: «За 60 лет проживания в Казахстане корейцы не только не превратились в пыль истории, не ассимилировались, как когда-то говорилось, среди «ста наций и народностей», но и, сохранив, во многом даже обогатив свои национальные обычаи и традиции, внесли и вносят достойный вклад в социально-экономическое и духовное развитие республики. И эта жизненная сила, воля и решимость – противостоять любым ударам судьбы, согласитесь, дают основание для оптимистической оценки настоя­щего и уверенного взгляда в ваше будущее».

У представителей корейского этноса в Казахстане выросла целая плеяда талантливых государственных и общественных деятелей, хозяйственников, ученых, писателей, архитекторов, врачей и педагогов, спортсменов и артистов.

Науке Казахстана корейцы дали более 60 докторов и около 400 кандидатов наук.

В Казахстане известны прозаики, драматурги и поэты: Ен Сен Нен, Александр Кан, Ким Кван Хен, Ян Вон Сик, Нам Херен и другие.

Руководитель Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя внес значительный вклад в развитие здравоохранения Казахстана. Благодаря его трудам казахстанская кардиохирургия входит в число 22 самых развитых в области кардиохирургии стран мира.

В Корейском центре просвещения и Культурном центре, а также в 13 вузах и некоторых школах ежегодно около 2 500 человек обучаются корейскому языку.

В республике работает Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии. Это первый национальный корейский театр в мире и единственный государственный корейский театр, работающий за пределами Корейского полуострова.

В нашей стране сформировалась плеяда ярких корейских артистов – Владимир Ким, Дина Ким, Римма Ким, Николай Ли, Геннадий Ким, Лаврентий Сон, Георгий Сон и другие.

Среди спортсменов – олимпийская чемпионка мира, Европы и Казахстана Нелли Ким. Весомый вклад внес в развитие бокса Юрий Цхай. Он подготовил чемпионов Европы, призеров Олимпиады, чемпионов СССР и Казахстана. Воспитанники заслуженного тренера Мая Хвана становились чемпионами и рекордсменами мира, Европы и страны по конькобежному спорту. К сожалению, трагически погиб знаменитый фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Денис Тен. Нескольких чемпионов по тяжелой атлетике воспитал Алексей Ни. Казахстанские корейцы активно участвуют в общественной жизни страны. Значимую роль в этом играет Ассоциация корейцев Казахстана (АКК), созданная в марте 1990 года в ­Алматы. Первым президентом был профессор, академик Гурий Хан. Сформировалась серьезная материально-техническая база АКК, построена четкая организационная структура, создано молодежное движение.

Под руководством Сергея Огая с 2015 года АКК ведет работу по международной интеграции с зарубежными корейскими организациями. Сегодня, когда перед экономикой Казахстана стоит задача привлечения зарубежных инвестиций, нет сомнений, что АКК внесет свой очередной значительный вклад.

Ежегодно АКК проводит более 20 различных проектов и программ республиканского и международного масштабов. В 2018 году прошли мероприятия, посвященные 95-летию газеты «Корё ильбо», научная конференция с участием Южной Кореи и КНДР, Форум III поколения, Форум молодежи СНГ, бизнес-форумы, фестивали, концерты, выставки, конференции. Важно, что при ассоциации работает единый канал коммуникаций – это газета «Корё ильбо» и интернет-портал koreans.kz на базе газеты.

Проекты Ассоциации корейцев неизменно поддерживаются Ассамблеей народа Казахстана. К примеру, в 2010 году она поддержала проект АКК «Тепличный комплекс и Центр по обучению южнокорейским технологиям выращивания овощей в закрытом грунте», реализованный в Алматинской области в городе Уштобе.

Елбасы Нурсултан Назарбаев­ на XVII сессии АНК поставил этот проект в качестве примера другим этнокультурным объе­динениям Казахстана. Он дал поручение оказать поддержку инновационно-индустриальным высокотехнологичным проектам членов этнокультурных объединений в области сельского хозяйства. Кроме того, дал поручение о привлечении этнокультурными объе­динениями Казахстана инвестиций и высоких технологий. И это поручение Ассоциация корейцев Казахстана выполняет успешно.

В целом ассоциация нацелена на вовлечение этноса в решение общегосударственных задач, процессы модернизации общества.

Около 100 тыс. этнических корейцев, проживающих в Казахстане, образуют крепкий мост между нашими странами. Сохраняя и развивая связи со своей исторической родиной, многие представители корейского этноса используют этот потенциал для укрепления дружбы и взаи­мовыгодного сот­рудничества между нашими государствами.

Сегодня корейский этнос стал неотъемлемой частью единого народа Казахстана, а его представители активно участвуют в экономическом, социальном, научном и культурном развитии страны. Корейцы Казахстана стали примером стремления к развитию высоких технологий, бизнеса, утверждению культа знания, прагматизма и конкурентоспособности.

Своим успехам и достижениям они обязаны не только присущим генетически чертам характера, но и атмосфере взаимопонимания, согласия и дружбы с казахами, другими этносами Казахстана. Обретение здесь представителями этого древнего народа новой родины и их глубокие корни на казахстанской земле говорят о прочности исторического единения народов нашей республики. Корейцы нашей страны вместе со всеми казахстанцами оказались на высоте исторического момента, протянув друг другу руки в критические периоды жизни. И, конечно же, эта память будет передаваться из поколения в поколение.