Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Сагимбаева Баян
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Спортсмен установил новое достижение.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по самому высокому годовому заработку спортсмена, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 2023 году заработок Роналду составил 136 миллионов долларов.
По этому показателю Криштиану обошел прежнего рекордсмена — форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В прошлом году Месси, будучи еще игроком «ПСЖ», заработал за год 130 миллионов долларов.
Новое достижение Криштиану Роналду включено в Книгу рекордов Гиннесса. Отметим, что его заработок составляет не только зарплата в клубе, но и многомиллионные спонсорские контракты.