Кризис в сахарной отрасли: фермеры рискуют остаться без доходов, а заводы без модернизации

Посевные площади сахарной свеклы и урожайность растут, а заводы на успевают перерабатывать собранный урожай. Эти проблемы в своем депутатском запросе озвучил сенатор Закиржан Кузиев, передает Kazpravda.kz

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Депутат рассказал, что в 2024 году было выращено 1,2 млн тонн сахарной свеклы, но переработано лишь 608 тысяч тонн. Остальная часть урожая либо осталась на полях, либо отправлена в Кыргызстан на переработку. Причина – изношенность оборудования заводов, которое эксплуатируется уже более 100 лет, а запланированная модернизация, в частности Таразского сахарного завода, так и не была проведена.

Кроме того, в 2025 году Министерство сельского хозяйства планирует сократить посевные площади сахарной свеклы с 25 до 17 тыс. га. Это ставит фермеров в сложное положение, так как они закупили технику и подготовили кадры, ориентируясь на долгосрочную программу, которую ранее запустило государство.

«Сахарная отрасль Казахстана находится в кризисе, и этот кризис – результат нерационального планирования и системных проблем в отрасли, которые нельзя игнорировать. В связи с этим необходимо усилить контроль за выполнением Комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года, рассмотреть возможность строительства небольших перерабатывающих заводов в Жамбылской области и области Жетысу, а также провести проверку выполнения инвестиционных обязательств собственниками Таразского сахарного завода. Если мы не начнем действовать уже сейчас, то рискуем окончательно потерять контроль над этим стратегически важным сектором экономики», - подчеркнул сенатор Кузиев.

Ранее депутаты Сената выражали обеспокоенность зависимостью внутреннего рынка от импорта сахара по причине того, что отечественные заводы не в полной мере используют свой потенциал из-за технологического отставания и низкой рентабельности.