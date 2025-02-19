В Сенате обсудили проблемы и перспективы сахарной отрасли

В Казахстане сахарная отрасль сталкивается с рядом серьезных вызовов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

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Внутренний рынок остается зависимым от импорта, а отечественные заводы не в полной мере используют свой потенциал из-за технологического отставания и низкой рентабельности. Эти и другие проблемы обсудили депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий на встрече с заинтересованными госорганами.

Председатель Комитета Сената Али Бектаев отметил, что проблема сахарного обеспечения затрагивает не только продовольственную безопасность, но и сельское хозяйство в целом.

«На сегодняшний день в стране работают четыре завода, которые перерабатывают 8,7 тыс. тонн сахарной свеклы и 2,4 тыс. тонн тростникового сахара. Однако из-за технологического износа предприятий и значительной доли дешевого импорта из России и Беларуси наша отрасль находится в неравных условиях. Эти факторы на протяжении многих лет формируют импортозависимость Казахстана», - подчеркнул сенатор.

В ходе заседания также выступил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, который рассказал о комплексных мерах по повышению продуктивности сахарной свеклы и модернизации аграрного сектора. Он отметил, что в целях поддержки фермеров расширяются меры по внедрению современных систем орошения, что позволит повысить эффективность использования сельскохозяйственных земель. Кроме того, ведется работа по оснащению фермерских хозяйств современной техникой, развитию сервисно-заготовительных центров и усилению господдержки для сельхозпроизводителей.

Вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова представила на заседании анализ ситуации на сахарном рынке и меры, принимаемые государством для стабилизации цен. В частности, она сообщила, что ежегодно утверждается квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца объемом 300 тыс. тонн. Однако в 2024 году было освоено только 30% из-за высокой стоимости тростникового сырья и демпинга цен со стороны производителей ЕАЭС.

В рамках встречи обсуждались также меры поддержки отечественных сахарных заводов, стимулирование внутреннего производства, установление минимальной оптовой цены на сахар, а также развитие инфраструктуры переработки. Поднимался вопрос о том, какие шаги необходимо предпринять для увеличения урожайности сахарной свеклы и снижения зависимости от импортного тростникового сырья.

По итогам обсуждения сенаторы подчеркнули важность выполнения Комплексного плана развития сахарной отрасли до 2026 года. Участники встречи договорились продолжить работу по формированию комплексных решений, направленных на поддержку отечественного производства и обеспечение стабильности рынка.