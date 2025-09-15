Таким образом, американец одержал 42-ю победу в профи, а «Канело» потерпел третье поражение в карьере

Фото: championat.com

На арене Allegiant Stadium (Лас-Вегас, США) состоялся главный бой вечера бокса, в котором сошлись представитель Мексики Сауль «Канело» Альварес (63-2-2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Поединок был запланирован на 12 раундов и в итоге продлился всю дистанцию.

Долгожданное противостояние завершилось в пользу Кроуфорда после единогласного решения судей (116-112, 115-113, 115-113), хотя фаворитом считался Альварес. Таким образом, американец одержал 42-ю победу в профи, а «Канело» потерпел третье поражение в карьере.

Стоит отметить, что Теренс Кроуфорд ради боя с Саулем Альваресом поднялся сразу на две весовые категории. Ранее американец становился абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (2023) и первом полусреднем весе (2017).

Ранее Steve Boxman и Дуглас Фишер назвали лучший из трех боев Головкин - Канело.