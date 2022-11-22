Назван лучший из трех боев Головкин - Канело

Steve Boxman и Дуглас Фишер считают, что второй бой между GGG и Канело превзошел их первое противостояние по зрелищности.

Фото: sports.kz

Популярный обозреватель бокса, пишущий в Twitter под ником Steve Boxman, считает, что второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом превзошел их первое противостояние по зрелищности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он откликнулся на пост актера Мэттью Марсдена: «Назовите сиквел, который был лучше оригинала». Вероятнее всего, Марсден имел в виду произведения мира кино, однако «Боксмен» адаптировал свой ответ под боксерскую вселенную: «Канело — Головкин», — написал он.

Мнение Стива поддержал главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер, оставивший лаконичный комментарий: «Однозначно».

Портал напоминает, что первый бой Головкина и Альвареса прошел в 2017 году и завершился вничью, а в повторной встрече год спустя «Канело» одержал победу решением большинства судей. В финале трилогии, который состоялся в сентябре 2022 года мексиканец снова взял верх — на этот раз единогласным судейским вердиктом.