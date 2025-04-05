собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

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Проект реализует турецкая компания «Alarko Holding», зарегистрированная в Казахстане как ТОО «Alsera KZ» в два этапа.

На I этапе до конца 2026 года предполагается начать производство продукции на площади 208,45 га. На это будет направлено 226 млн долларов США. Строительные работы начаты в августе 2024 года. В настоящее время завершено 10% от общего объема.

Работы по II этапу будут проводиться в течение пяти лет на площади 441,45 га. На это инвестор потратит 423,6 млн долларов США.

После полной реализации мощности комплекса позволят производить 155 тыс. тонн продукции в год. В рамках проекта будет создано 5 тысяч новых рабочих мест.

В качестве натурального гранта инвестору выделен земельный участок площадью 208,45 га при индустриальной зоне «Бозарык».

В текущем году в сфере агропромышленного комплекса города Шымкента планируется реализовать 5 крупных проектов на общую сумму 12,2 млрд тенге, включая строительство 2 товарных молочных ферм, 3 овощехранилищ, на которых будет создано 50 новых рабочих мест.