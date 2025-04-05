Инвестиционная стоимость современного тепличного комплекса составляет 650 млн долларов США, передает Kazpravda.kz
Проект реализует турецкая компания «Alarko Holding», зарегистрированная в Казахстане как ТОО «Alsera KZ» в два этапа.
На I этапе до конца 2026 года предполагается начать производство продукции на площади 208,45 га. На это будет направлено 226 млн долларов США. Строительные работы начаты в августе 2024 года. В настоящее время завершено 10% от общего объема.
Работы по II этапу будут проводиться в течение пяти лет на площади 441,45 га. На это инвестор потратит 423,6 млн долларов США.
После полной реализации мощности комплекса позволят производить 155 тыс. тонн продукции в год. В рамках проекта будет создано 5 тысяч новых рабочих мест.
В качестве натурального гранта инвестору выделен земельный участок площадью 208,45 га при индустриальной зоне «Бозарык».
В текущем году в сфере агропромышленного комплекса города Шымкента планируется реализовать 5 крупных проектов на общую сумму 12,2 млрд тенге, включая строительство 2 товарных молочных ферм, 3 овощехранилищ, на которых будет создано 50 новых рабочих мест.