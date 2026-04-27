Крупную партию подвоев яблони из Нидерландов завезли в Казахстан

Сельское хозяйство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Параллельно с импортом посадочного материала ведется активная работа внутри страны

Фото: пресс-служба Минсельхоза

В Казахстан поставлена крупная партия посадочного материала  более 7 тыс. подвоев яблони из Нидерландов, одной из ведущих стран в области питомниководства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз  

Как уточняется, эта поставка стала важным шагом в формировании системы безвирусного посадочного материала, которая рассматривается как ключевой фактор повышения урожайности и качества плодовой продукции в стране.

Отбор и поставка подвоев были осуществлены в соответствии с рекомендациями международной организации Naktuinbouw, специализирующейся на сертификации семян и посадочного материала.

Поставщиком выступила компания Vermeerderingstuinen Nederland, предоставившая продукцию категории basic, что гарантирует высокий уровень качества и соответствие международным стандартам.

«В Казахстан завезены подвои популярных серий M9, MM106, MM111, B9, M7, P16 и P22. Параллельно с импортом посадочного материала ведется активная работа внутри страны. В биотехнологических лабораториях Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства выращено около 3 тысяч растений категорий pre-basic и basic методом in vitro. В их числе — клоновые формы отечественной селекции, что свидетельствует о развитии собственной научной базы и потенциала в области садоводства»,   проинформировали в ведомстве.

В Алматинской области, на базе филиала «Талгар», создан специализированный базовый участок для выращивания безвирусных подвоев. Этот объект станет ключевым источником качественного посадочного материала для дальнейшего размножения.

Кроме того, здесь формируется маточно-черенковый сад площадью 1,5 га, что позволит значительно увеличить объемы производства саженцев внутри страны и снизить зависимость от импорта.

Важной частью проекта является расширение сортового ассортимента яблони. В Казахстан уже завезены как проверенные коммерческие сорта  Gala, Fuji, Golden Delicious, Granny Smith,  так и современные селекционные новинки, включая Rubinette, Topaz и Baya Marisa. В настоящее время они проходят сортоиспытание в местных условиях.

Проект реализуется в рамках научно-технической программы при поддержке МСХ РК. Ожидается, что внедрение безвирусного посадочного материала позволит существенно снизить потери в садоводстве, повысить продуктивность и качество продукции, а также укрепить экспортный потенциал аграрного сектора страны.

Ранее Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов.

