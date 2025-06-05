Крупную партию свинца и металлолома пытались незаконно вывезти из РК

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Рыночная стоимость груза превышает 60 миллионов тенге

Фото: Polisia.kz

В области Жетысу предотвратили попытку вывоза крупной партии свинца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 миллионов тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу.

Полиция устанавливает всех причастных к организации схемы. Ранее аналогичные факты выявлены в других регионах.

В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность товарищества, пытавшегося вывезти лом черного металла под видом высоколегированной стали. Обнаружено около 1 тысячи тонн металлолома, включая 7 вагонов, подготовленных к отправке в сопредельное государство.

В Мангистауской области выявлен канал морской отправки лома в страну Прикаспийского региона. На территории предприятия найдено более 400 тонн металлолома. Два контейнера были подготовлены к экспорту.

По всем фактам виновные лица привлечены к ответственности.

В МВД подчеркнули, что такие действия направлены на сохранение экономического потенциала страны и защиту национальных интересов. Работа по пресечению вывоза стратегически важных ресурсов продолжается.

#полиция #МВД #вывоз #сырье

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