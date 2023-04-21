Крупный пожар на окраине Уральска: угрозы населённым пунктам нет

К борьбе с огнем привлечены дополнительные силы.

Фото пресс-службы ДЧС ЗКО

В Уральске усилили группировку сил ЧС, задействованных в борьбе с огнем в районе Перевалочной рощи. Пожар локализован, угрозы населенным пунктам нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Западно-Казахстанской области.

Сухая трава и деревья на территории «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира» загорелись днем 20 апреля на общей площади 70 га.

«Благодаря совместным оперативным действиям местных исполнительных органов, подразделений МЧС Казахстана и ГУ «По охране лесов и животного мира» пожар был своевременно локализован в 20.36 на данной площади.

Угрозы населённым пунктам нет, производится проливка отдельных очагов горения», - рассказали в ДЧС.

По данным департамента, скорость ветра составляет 5-7 м/с, температура воздуха +11 градусов.

​«Всего в ликвидации задействованы 158 человек и 34 единиц техники ДЧС, негосударственной противопожарной службы «Резерв», добровольные противопожарные формирования акимата, лесхоз, ТОО «ЖайыкТазаКала», - проинформировала пресс-служба департамента.