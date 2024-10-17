Кто ищет, тот всегда найдет: кинолог из ВКО рассказала о тонкостях обучения служебной собаки

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Виляющий хвост, обожание в глазах, готовность выполнить любую команду – так по утрам лабрадор-ретривер Хит встречает кинолога областного оперативно-спасательного отряда Константина Ровнякова. Пес ловит каждое слово хозяина, заглядывает ему в глаза. Его морда буквально излучает счастье. «Радуется, когда я прихожу, – подтвердил специалист. – Только услышит мои шаги, нарезает круги по вольеру».

В ряды чеэсников лабрадор попал не случайно. По словам Константина, псу с улицы вообще невозможно отобраться на такую службу. Принцип «по знакомству» здесь не работает. Во-первых, нужна безупречная родословная, и для кинологов на самом деле это главный маркер. Порода есть порода. Например, у лабрадора-ретривера отличное обоняние, жизнерадостность и любовь к человеку заложены на генном уровне. Эти собаки – лучшие поводыри, няньки и спасатели.

Как с улыбкой отметил специалист, они не то что с кошками – с домашними попугайчиками умеют дружить!

Во-вторых, щенят выбирают в специальных питомниках, в первую очередь в питомнике Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина. Своего Хита кинолог выбрал из десятков других пятимесячных малышей по одному ему понятному признаку.

– До полугода у щенят только начальная дрессировка, – рассказал Константин Ровняков. – Их обучают командам «сидеть», «лежать», «рядом». Чуть позже начинаются тренировки с передвижением по различным поверхностям: среди камней, в лесу, по снегу, внутри зданий. Обязательно тренируем спокойное отношение к транспорту, чтобы выезжать на место.

Главное качество лохматых чеэсников – умение искать. В лесу, в горах, под завалами, лавинами, днем и ночью, в хорошую погоду и ненастье. Кинологи строят занятия только на основе любви. Если питомец правильно выполнил задание, его поощряют лакомством. Ошибся – значит, нужно повторить, чтобы заслужить похвалу хозяина. Задания усложняются постепенно, без спешки. Вводятся дополнительные курсы на послушание, ловкость, в том числе на передвижение по лестнице, качелям.

Тренировочный или реальный поиск для Хита – это игра, и собаку, более заряженную провес­ти время в игре, трудно найти. «Кто ищет, тот всегда найдет», – с улыбкой замечает Константин.

Одно из обязательных умений – не реагировать на внешние раздражители. В этом плане Хит – воплощенная невозмутимость. Особенно это заметно летом во время встреч спасателей с детьми в загородных лагерях. Ребятишки не просто нарушают личное пространство пса – они могут обнять его, погладить. С ним устраивают фотосессии, окружают массой резких запахов, громко разговаривают, смеются, жестикулируют. Умница лабрадор только перебирает лапами и поглядывает на Константина. Хозяин спокоен, и Хит излучает миролюбие: не лает, не нервничает.

– Я начал заниматься с Хитом, когда ему было пять месяцев, а в полтора года он прошел аттес­тацию как служебная собака, – рассказал кинолог. – Он очень талантливый. Сейчас ему восемь лет. В таком возрасте служебных собак обычно отправляют на пенсию, выводят со службы. Но Хит полон сил, отлично прошел все аттестационные нормативы, готов к «бою». Если мы идем с ним в поход, я могу уже с ног валиться, а ему все нипочем.

На счету Константина Ровнякова и его лабрадора – десятки поисково-спасательных операций. Самые частые «клиенты» летом и осенью – грибники. Надо видеть, как обессиленные, отчаявшиеся люди реагируют на появление добродушного пса и звонкий лай. В такие моменты четвероногий спасатель – это луч надеж­ды! Как-то весной пришлось искать мужчину, потерявшегося на Западном Алтае. Горы, змеи, крутые склоны, дикие места – прочесали десятки километров. По словам Константина, ему было жутковато, а его лохматый напарник демонстрировал неутомимость и уверенность. В итоге туриста нашли, история закончилась хеппи-эндом.

Были и грустные ситуации. В Самарском районе под обрушение снежного козырька попали дети. Двое подростков смогли выбраться, а третий остался под снегом. Поиск вели всем миром. Снег разгребали жители села, пожарные, но масса была огромной. Люди до последнего надеялись на чудо. На место вызвали кинологический расчет. Хит благодаря чуткому носу быст­ро нашел мальчика, но, к сожалению, без признаков жизни.

– Как правило, поиск ведется по квадратам, – пояснил спасатель. – Когда мы завершаем отработку территории, то можем с уверенностью сказать, что человека здесь нет. Такую задачу мы решали, например, после взрыва газа в здании. Нам надо было подтвердить, что под завалами нет людей.

Стаж Константина Ровнякова в восточноказахстанском оперативно-спасательном отряде больше восьми лет. С четвероногими питомцами он возится столько, сколько помнит себя. Его мама – собаковод, поэтому дружить с псами и понимать их научился еще в детстве. Плюс он спортсмен, а среди его знакомых всегда были профессиональные спасатели. «И сам не заметил, как влился в эту профессию», – признался кинолог.

На сегодня в составе спасотряда пять кинологических расчетов. Помимо лабрадоров службу несут немецкая и бельгийская овчарки, а также бордер-колли. От собак-спасателей не услышишь рычания и тем более не увидишь агрессии. Их природа – любовь и преданность. Сами чеэсники с теплотой называют их напарниками.

К слову, состарившихся псов кинологи, как правило, оставляют в своих семьях. Бывает, их забирают на различные базы или небольшие предприятия в качестве охранников, хотя и почетных. С одной стороны, такого «пенсионера» не надо ничему учить, у него идеальная школа дрессировки. С другой – самому питомцу веселее, он продолжает воспринимать жизнь как игру, чувствует себя нужным человеку.