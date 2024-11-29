Кто из астанчан может пользоваться правом бесплатной парковки авто

Столица, Авто
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Дана Аменова
корреспондент

В границах зоны платной парковки правом безвозмездной парковки могут пользоваться некоторые категории жителей столицы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным городской администрации, при оформлении парковочного разрешения бесплатно парковать свой транспорт в зоне платной парковки могут несколько категорий жителей. К ним относятся:

- транспортные средства, зарегистрированные на награжденных орденами «Алтын қыран» и «Халық қаһарманы»;

- транспортные средства, зарегистрированные на многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I, II и III степени;

- транспортные средства, зарегистрированные на граждан, уволенных с воинской службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия, непосредственно управляющие либо находящиеся в данных транспортных средствах;

- транспортные средства, зарегистрированные на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью первой и второй групп, а также на законных представителей ребенка с инвалидностью;

- транспортные средства, зарегистрированные на лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

- транспортные средства экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан), имеющих соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи;

- транспортные средства, зарегистрированные на участников Великой Отечественной войны, а именно на военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии и флота в период ВОВ, а также ветеранов боевых действий на территории других государств и лиц, приравненных по льготам к участникам Великой Отечественной войны.

Льготные категории граждан могут подать заявление онлайн по ссылке.

Льготная автопарковка оформляется на механические транспортные средства за исключением тракторов, самоходных машин и транспортных средств, габариты которых превышают размеры парковочных мест коммунальных платных парковок.

Оформить ее можно на не более двух авто на одного пользователя. Действует такая льгота для людей с инвалидностью согласно предоставленным медицинским справкам.

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