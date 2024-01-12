Кто поможет казахстанцам решить спор со страховой компанией до суда

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Нововведения в обязательном досудебном урегулировании страховых споров разъяснили в АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АРРФР

Как сообщается, с 1 января 2024 года обращение к страховому омбудсмену является обязательным шагом перед обращением в суд по урегулированию страховых споров. Соответствующие законодательные поправки были приняты летом 2022 года.

Напомним, институт страхового омбудсмена в Казахстане функционирует с 2007 года. Страховой омбудсмен – независимое в своей деятельности лицо, осуществляющее досудебное разрешение споров между страховыми организациями и их клиентами по заключенным договорам страхования.

Страховой омбудсмен осуществляет урегулирование разногласий по всем видам страхования, в которых в качестве страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) выступают физические лица или субъекты малого предпринимательства. Прочие юридические лица могут обратиться к страховому омбудсмену только в рамках обязательного автострахования.

Сумма требований по разногласиям не должна превышать 10 000 МРП или 36,9 млн тенге по состоянию на 2024 год.

Страховой омбудсмен заслушивает обе стороны спора, изучает предоставленную документацию, при необходимости запрашивает дополнительные документы, самостоятельно и безвозмездно для клиента проводит дополнительную оценку размера ущерба, выносит решения и дает рекомендации и разъяснения в рамках действующего законодательства.

«Для обращения к страховому омбудсмену клиенту страховой организации не требуется специальная юридическая помощь. Омбудсмен по закону представляет интересы обратившейся к нему стороны, и его услуги для клиентов страховых организаций являются безвозмездными. Но, конечно, по желанию клиента, его интересы у омбудсмена может представлять другое лицо, в т.ч. клиент может привлечь юридического консультанта для этих целей. Здесь важно понимать, что услуги такого юридического консультанта будут оплачиваться клиентом самостоятельно. В случае принятия омбудсменом решения в пользу клиента, омбудсмен направит это решение на исполнение в страховую организацию, но у него нет права требовать от страховщика оплаты издержек клиента, которые тот понес по своему желанию, в ходе проведения разбирательств у омбудсмена»,  — пояснили в пресс-службе финрегулятора.

Кроме того, в целях повышения защиты имущественных интересов потребителей страховых услуг на интернет-ресурсе страхового омбудсмена (https://fomb.kz) размещен калькулятор для проверки размера амортизационного износа, применяемого при расчете стоимости размера вреда, причиненного транспортному средству. Любой гражданин, обратившись на сайт, может самостоятельно перепроверить расчет размера амортизационного износа, который применила страховая компания в своем отчете.

Решение страхового омбудсмена обязательно для исполнения страховой организацией, если клиент согласен с принятым решением.

«В случае несогласия клиента страховой организации с решением страхового омбудсмена, клиент вправе обратиться за защитой своих прав в суд. При обращении в суд заявителю необходимо предоставить решение страхового омбудсмена, в качестве подтверждения прохождения обязательного этапа досудебного урегулирования спора. Процедура обязательного досудебного урегулирования споров на страховом рынке не только сокращает нагрузку на судебную систему, но и облегчает и оптимизирует процесс урегулирования разногласий для граждан, что способствует повышению уровня доверия к страховой системе», — заключили в агентстве.

 

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