Кто вошёл в состав Национального курултая при Президенте РК

Пресс-служба Президента РК опубликовала состав Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая при Президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан.

Так, в состав Национального курултая при Президенте Республики Казахстан вошли:

1) Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – Президент РК, председатель;

2) Карин Ерлан Тынымбайулы – Государственный советник РК, заместитель председателя;

3) Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – президент РОО «Клуб главных редакторов», заместитель председателя;

4) Балаева Аида Галымовна – заместитель Руководителя Администрации Президента РК, секретарь.

Члены Национального курултая:

1) Абенов Мурат Абдуламитович – президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» (по согласованию);

2) Акылбай Серик Байсеитулы – председатель РОО «Казахстанский союз юристов» (по согласованию);

3) Алтеев Бауыржан Илимшеевич – член общественного совета города Шымкент, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Шымкента» (по согласованию);

4) Амиртаев Азаматхан Сайлауович – президент РОО «Экологический альянс «Байтақ Болашақ» (по согласованию);

5) Арыстанбеков Каирбек Тулендиевич – президент Института экономической политики (по согласованию);

6) Аскеров Эмин Халилович – руководитель социальной мастерской «Green Tal», социальный предприниматель школы социального предпринимательства (по согласованию);

7) Аубакиров Токтар Онгарбаевич – космонавт, Халық қаһарманы (по согласованию);

8) Ашимбаев Данияр Рахманович – политолог (по согласованию);

9) Ашимжанов Жанарбек Садыканулы – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

10) Байменов Алихан Мухамедьевич – председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы (по согласованию);

11) Байрамуков Ислам Ильясович – заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (по согласованию);

12) Бапи Ермурат Сейтказыулы – общественный деятель, журналист (по согласованию);

13) Басин Вадим Борисович – Қазақстанның Еңбек Ері, заместитель акима Карагандинской области (по согласованию);

14) Баталов Раимбек Анварович – председатель правления НПП «Атамекен» (по согласованию);

15) Башимов Марат Советович – директор Экспертного института Европейского права и прав человека, председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте РК (по согласованию);

16) Бектаев Али Абдикаримович – председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», депутат Сената Парламента РК (по согласованию);

17) Бектурганов Серик Чингисович – член Общественного совета Костанайской области, заместитель председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (по согласованию);

18) Бикебаев Айдын Жолшиевич – председатель Республиканской коллегии адвокатов (по согласованию);

19) Бисенов Кылышбай Алдабергенович – член Общественного совета Кызылординской области, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК (по согласованию);

20) Больгерт Евгений Андреевич – председатель попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (по согласованию);

21) Борашов Раббим Байбозович – член Общественного совета Мангистауской области, индивидуальный предприниматель (по согласованию);

22) Газдиева Белла Асланбековна – член Общественного совета Акмолинской области, директор Акмолинского филиала Академии государственного управления при Президенте РК (по согласованию);

23) Гаипов Зулфухар Султанович – председатель Общественного совета города Нур-Султан, директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Высший колледж транспорта и коммуникаций» акимата Нур-Султана (по согласованию);

24) Губайдуллин Бауыржан Файзоллаулы – член Общественного совета Западно-Казахстанской области, член Союза писателей Казахстана (по согласованию);

25) Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – председатель Ассоциации фермеров Казахстана (по согласованию);

26) Дандыгараева Бибигуль – заместитель директора Государственного центрального музея РК (по согласованию);

27) Даулеталин Сатыбалды Телагысович – председатель Федерации профсоюзов РК (по согласованию);

28) Даулетбаева Айгерим Маратбековна – член Общественного совета Жамбылской области, председатель областного ОО «Жастар мүгедектер одағы» (по согласованию);

29) Дементьева Наталья Григорьевна – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель ОО «Русская община столицы» (по согласованию);

30) Джумадильдаев Аскар Серкулович – ученый-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук РК (по согласованию);

31) Досжанова Сауле Магазбеккызы – писатель, заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана (по согласованию);

32) Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – ректор Карагандинского университета имени Е.А. Букетова (по согласованию);

33) Елгезек Акберен – первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана (по согласованию);

34) Ерниязова Айсулу Алимжановна – председатель ОФ «Лига волонтеров Казахстана» (по согласованию);

35) Ерсайынулы Уайс – общественный деятель, депутат маслихата города Актау (по согласованию);

36) Ертысбаев Ермухамет Кабидинович – председатель Народной партии Казахстана (по согласованию);

37) Есим Гарифолла Кабдыжаппарович – религиовед, философ, абаевед, академик Национальной академии наук РК (по согласованию);

38) Жабагин Максат Кизатович – заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии (по согласованию);

39) Жаканов Илья Жаканович – композитор, писатель, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию);

40) Жанбыршин Едил Терекбайулы – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

41) Жылкышиев Байдилда – председатель Общественного совета Туркестанской области (по согласованию);

42) Закарья Кунсулу Дальтоновна – генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности (по согласованию);

43) Избасов Максим Шафихович – член Общественного совета Атырауской области, ветеран нефтегазового комплекса (по согласованию);

44) Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович – председатель Центрального совета РОО «Организация ветеранов» (по согласованию);

45) Илеуова Гульмира Токшалыковна – руководитель ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» (по согласованию);

46) Кайдарова Диляра Радиковна – директор КазНИИ онкологии и радиологии, президент Ассоциации онкологов РК (по согласованию);

47) Калиев Талгат Бегимович – директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог (по согласованию);

48) Камзабекулы Дихан – доктор филологических наук, академик Национальной академии наук РК (по согласованию);

49) Канай Гульмира Амирхановна – ректор Казахского национального женского педагогического университета (по согласованию);

50) Каниев Берик Сералиевич – председатель совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan» (по согласованию);

51) Кашкинбеков Арман Каирберлиевич – директор Международного фонда по снежным барсам (по согласованию);

52) Кенжеханулы Рауан – исполнительный директор ОФ «Национальное бюро переводов» (по согласованию);

53) Кожахметова Лаззат Таймыровна – член Общественного совета Карагандинской области, руководитель ОО «Союз многодетных матерей «Talbesik» (по согласованию);

54) Кошанов Ерлан Жаканович – председатель Мажилиса Парламента РК, председатель и руководитель депутатской фракции партии «AMANAT» (по согласованию);

55) Коянбаев Нурлан Нугманович – креативный директор Телерадиокомплекса Президента РК (по согласованию);

56) Кривошеев Денис – журналист, экономический обозреватель (по согласованию);

57) Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – научный руководитель Центра исследований прикладной экономики (по согласованию);

58) Кульжанов Максут Каримович – председатель правления ОО «Республиканская медицинская палата» (по согласованию);

59) Куранбек Сарсен – вице-президент Ассоциации боевых искусств Казахстана (по согласованию);

60) Куришбаев Акылбек Кажигулович – депутат Сената Парламента РК (по согласованию);

61) Курманалиев Каримбек Арыстанбекович – доктор филологических наук, профессор, действительный член НАН РК (по согласованию);

62) Куттыкадам Сейдахмет – общественный деятель (по согласованию);

63) Кыдырали Дархан Куандыкулы – президент Международной Тюркской академии, председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (по согласованию);

64) Лодочников Алексей Алексеевич – блогер, домбрист-песенник (по согласованию);

65) Майгельдинов Казбек Омирзакович – председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (по согласованию);

66) Мамбетбай Қайрат Жолдыбайұлы – общественный деятель, религиовед (по согласованию);

67) Мурадов Ахмет Сейдарахманович – сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» (по согласованию);

68) Нургазиева Бану Ганиевна – президент Гражданского альянса Казахстана (по согласованию);

69) Нуржан Светкали Сабыргалиулы – поэт, филолог (по согласованию);

70) Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович – политолог (по согласованию);

71) Нуртаза Самат Русланулы – политолог, блогер (по согласованию);

72) Нурумов Шаймардан Усаинович – председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана (по согласованию);

73) Огай Сергей Геннадьевич – президент ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» (по согласованию);

74) Омарбекова Жанат Ануарбековна – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Казахстанской конфедерации инвалидов (по согласованию);

75) Орынбек Айгуль Сатпайкызы – правозащитный деятель (по согласованию);

76) Палинка Надежда Викторовна – корреспондент агентства «Азаттық рухы» (по согласованию);

77) Перуашев Азат Турлыбекулы – председатель демократической партии «Ак жол», руководитель фракции Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

78) Пириев Аскер Аллавердиевич – председатель филиала РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Нур-Султана (по согласованию);

79) Пулатов Шерзод Аббозович – председатель ОО «Узбекский этнокультурный центр» города Нур-Султан (по согласованию);

80) Рау Альберт Павлович – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

81) Рожин Максим Николаевич – журналист, блогер (по согласованию)%

82) Рыпаков Денис Сергеевич – председатель Общественного совета ВКО, секретарь маслихата ВКО (по согласованию);

83) Сабильянов Нуртай Салихулы – общественный деятель (по согласованию);

84) Сабитова Айнур Алимхановна – руководитель ОО «Национальное волонтерское движение «Акселератор добра: Izgilik elshisi», юрист (по согласованию);

85) Садвакасов Серик Тельманович – член Общественного совета Павлодарской области, директор Палаты предпринимателей Павлодарской области (по согласованию);

86) Саиров Ерлан Бияхметович – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

87) Салжанов Исламбек Тулеубаевич – президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» (по согласованию);

88) Сапарбекулы Абзал – президент НАО «Фонд «Отандастар» (по согласованию);

89) Сарыбаев Серик Абикенулы – писатель, тележурналист (по согласованию);

90) Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

91) Сатыбалды Азамат – ректор Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию);

92) Сахариянов Канат Акылбаевич – генеральный директор ТОО «Media Holding «Atameken Business» (по согласованию);

93) Сельтеев Оразгали Каймолдинович – директор Института Евразийской интеграции (по согласованию);

94) Суларов Эдик Джемарович – исполняющий обязанности директора СШ № 17 села Сортобе Кордайского района Жамбылской области (по согласованию);

95) Сулеймен Олжас Серикбайулы – руководитель проекта Team Qazaqstan (по согласованию);

96) Сулейменова Жулдыз Досбергеновна – депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

97) Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна – председатель Общественного совета Актюбинской области, генеральный директор ТОО «Телерадиокомплекс «Тандем» (по согласованию);

98) Танысбай Ляззат Муратовна – председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (по согласованию);

99) Тау Сырымбек – предприниматель, директор ТОО «DACO-MOTORS» (по согласованию);

100) Тимощенко-Боровикова Анастасия Юрьевна – председатель молодежного крыла РОЮЛ «Рада украинцев Казахстана» (по согласованию);

101) Толамисов Амангельды Габдылкаримович – член Общественного совета Алматинской области, председатель ОФ «Харекет» по Талдыкорганскому региону, председатель попечительского совета детского дома «Айналайын» (по согласованию);

102) Толыкбай Максат Маликович – главный продюсер национального телеканала QAZAQSTAN, ведущий аналитической программы ASHYQ ALAŃ (по согласованию);

103) Турлыханов Даулет Болатович – президент РОО «Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы» (по согласованию);

104) Турсынгожаев Кайсар Болатбаевич – эксперт по вопросам образования (по согласованию);

105) Уали Берик Уалиевич – председатель правления АО «Агентство Хабар» (по согласованию);

106) Умарова Айман Муратовна – адвокат, соучредитель ОФ «Правозащитники» (по согласованию);

107) Усанова Руфина Касымовна – председатель ОО «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель», член Общественного совета Алматинской области (по согласованию);

108) Фазылжанова Анар Муратовна – директор Института языкознания имени А. Байтурсынова (по согласованию);

109) Худяков Сергей Герольдович – член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» (по согласованию);

110) Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (по согласованию);

111) Шашкова Любовь Константиновна – поэт, переводчик, литературный критик (по согласованию);

112) Шаханов Мухтар – народный писатель Казахстана, поэт (по согласованию);

113) Шибутов Марат Максумович – член Общественного совета города Алматы, общественный деятель, политолог (по согласованию).

Напомним, в своем обращении к народу Казахстана после проведения референдума по поправкам в Конституцию, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о проведении первого заседания курултая.

"Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства", - отметил Президент.

Первое заседание Национального курултая состоится 16 июня в новообразованной области Ұлытау.