Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев подписал указ о создании Национального курултая при Президенте РК

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая при Президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Национальный курултай при Президенте Республики Казахстан.  

2. Утвердить прилагаемые:   

1) Положение о Национальном курултае при Президенте Республики Казахстан;  

2) состав Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

3. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

ПОЛОЖЕНИЕ о Национальном курултае при Президенте Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Национальный курултай при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальный курултай) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

2. Основной целью деятельности Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

3. Национальный курултай руководствуется в своей деятельности Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Национального курултая

4. Основными задачами Национального курултая являются:

выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей;

обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;

осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

3. Состав Национального курултая

5. Национальный курултай состоит из Председателя Национального курултая, двух заместителей, членов и секретаря.

6. Председателем Национального курултая (далее – Председатель) является Президент Республики Казахстан.

7. Председатель:

осуществляет общее руководство деятельностью Национального курултая;

определяет место и время проведения заседаний Национального курултая;

дает поручения заместителям Председателя, членам и секретарю Национального курултая.

8. Государственный советник Республики Казахстан является заместителем Председателя Национального курултая, утверждает повестку дня его заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям Председателя.

9. Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации его членов.

10. Члены Национального курултая вправе:

вносить предложения по плану работы Национального курултая, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов рабочему органу Национального курултая;

участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального курултая;

принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального курултая.

Члены Национального курултая не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

11. Секретарь Национального курултая:

привлекает в установленном порядке для осуществления отдельных видов работ экспертов, ученых и специалистов;

обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Национального курултая;

осуществляет иные полномочия по поручениям Председателя и заместителей Председателя.

4. Организация деятельности Национального курултая

12. Заседания Национального курултая проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Национального курултая является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.

13. Рекомендации и предложения Национального курултая оформляются протоколом, который подписывает Председатель.

14. Государственные органы, а также общественные объединения, получившие рекомендации и предложения Национального курултая, рассматривают их и уведомляют Национальный курултай о принятых мерах в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15. Обсуждаемые Национальным курултаем актуальные вопросы государственной политики и принятые на заседаниях Национального курултая рекомендации и предложения доводятся до сведения общественности через средства массовой информации, а также размещаются в сети Интернет.

16. На заседания Национального курултая по решению Председателя могут приглашаться должностные лица, не являющиеся членами Национального курултая, а также представители общественных организаций, средств массовой информации.

5. Обеспечение деятельности Национального курултая

17. Рабочим органом Национального курултая является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

18. Рабочий орган Национального курултая:

формирует проект повестки дня и программы заседаний Национального курултая;

организует подготовку материалов к заседаниям Национального курултая, а также проектов протокольных рекомендаций и предложений;

оповещает членов Национального курултая о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Национального курултая, своевременно обеспечивает их необходимыми материалами;

осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального курултая;

запрашивает и получает от государственных органов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;

осуществляет мониторинг реализации рекомендаций и предложений, принятых Национальным курултаем;

взаимодействует со средствами массовой информации в рамках деятельности Национального курултая;

осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Национального курултая.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Президента Республики Казахстан от  14  июня 2022 года №  930

ПЕРЕЧЕНЬ утративших силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

1. Указ Президента Республики Казахстан от 12 июня 2019 года № 3 «О создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».

2. Указ Президента Республики Казахстан от 17 июля 2019 года № 63 «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».

3. Указ Президента Республики Казахстан от 22 февраля 2020 года № 268 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 июля 2019 года № 63 «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».

4. Подпункт 4) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 8 февраля 2022 года № 806 «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Казахстан».

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