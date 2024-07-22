Как отказ Байдена от выборов повлияет на геополитическую ситуацию - политолог

Политолог Талгат Калиев в своем телеграм-канале привел мнение относительно предстоящих президентских выборов в США и их влияния на Казахстан и Центральную Азию, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/joebiden

За три с половиной месяца до выборов 46-й президент США Джозеф Робинетт Байден опубликовал заявление с отказом от участия в предвыборной гонке и призвал поддержать вице-президента Камалу Деви Харрис.

«Это событие способно кардинально изменить как сам электоральный ландшафт, так и существенно отразиться в последующем на геополитических процессах и судьбе мира в целом. С точки зрения хода электоральной кампании решение Байдена может спутать карты основному кандидату от республиканцев Дональду Трампу и полностью нивелировать потенциальные выгоды от недавнего неудавшегося покушения. Которое, по мнению многих экспертов, могло резко повысить его шансы на победу», - пишет Талгат Калиев.

Он привел данные опроса телеканала ABC и компании Ipsos от 21 июля, согласно которым рейтинг доверия Трампу достиг 40%, в то время как Байдену предпочтение отдали лишь 32% опрошенных.

Но, благодаря уходу Байдена из гонки, фокус внимания способен переместиться в сторону демократов, которые будут генерировать информповоды один за другим, начиная от выдвижения основного кандидата и кандидата в вице-президенты, заканчивая обнародованием тезисов его платформы, считает Талгат Калиев.

По мнению эксперта, искушенные политтехнологи демократического штаба, безусловно, используют эти события с максимальной выгодой и способны переместить своего основного конкурента - Дональда Трампа в позицию реагирующего. Что с учетом его психотипа и мачистого имиджа, не будет выглядеть органичным образом.

«Наряду с этим, теперь уже Дональд Трамп может попасть в созданную им собственноручно ловушку тезиса о неприемлемости слишком старого президента, поскольку существенно старше как потенциально выдвигаемой Камалы Харрис, так и любого другого кандидата от демократической партии. Сложно прогнозируема реакция избирателя на кандидата - женщину. По крайней мере, эксперимент с выдвижением Хиллари Клинтон в 2016 году провалился, и она проиграла именно Дональду Трампу», - говорится в публикации.

Какую роль в формировании электоральных предпочтений сыграли гендерные предрассудки, а какую репутация самой Хиллари Клинтон, говорить сложно, отмечает автор. Но сегодня, оценивая потенциал Камалы Харрис, 6 из 10 опрошенных заявляют о ее способности управлять страной, 2 из 10, что она не справится, еще 2 из 10 считают, что мало осведомлены о ее работе, чтобы сформировать свою оценку. Но, как бы там ни было, демократы могут учесть опыт прежней ошибки и воздержаться от эксперимента с выдвижением женщины на пост президента, оставив за ней вторую позицию в дуэте. Однако, вне зависимости от итогов выборов, для Казахстана и всей Центральной Азии это не должно повлечь серьезных прямых последствий, считает политолог.

По словам Талгата Калиева, в условиях нового витка геополитического противостояния США с высокой вероятностью будут работать над недопущением «скатывания» стран региона в объятия в равной степени и России, и Китая, а значит, стремиться к наращиванию сотрудничества с каждой из республик в отдельности и к расширению своего присутствия.