Казахстанские фермеры получили рекордный урожай бобовых. Согласно данным из отчётов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, валовой сбор таких овощей в прошлом году превысил 998,4 тыс. тонн — в 1,5 раза больше, чем в 2024-м, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Сравнение данных за пять лет демонстрирует ещё более впечатляющую динамику: общий сбор бобовых вырос в 5,5 раза. Такой стремительный подъём свидетельствует о высоком интересе к сегменту, внедрении новых технологий выращивания и расширении посевных площадей под бобовые культуры. Об этом — чуть ниже.

Самая перспективная и популярная у производителей бобовая культура — чечевица. Почти 78% общего валового сбора (775,5 тыс. тонн) в 2025 году пришлось именно на неё. За последние несколько лет сбор чечевицы вырос более чем в 15 раз. Именно эта культура повлияла на общий прирост в статистике бобовых.

Что касается урожая остальных видов бобовых, наиболее значимым после чечевицы для сельхозтоваропроизводителей является горох. В прошлом году его валовой сбор составил около 196,4 тыс. тонн, увеличившись на 16,9% в сравнении с 2024-м. Ощутимо меньше в Казахстане вырастили нута (23,3 тыс. тонн), маша (2,9 тыс. тонн) и фасоли (135 тонн).

Традиционно агропроизводители в сегменте делали упор на сушёные бобовые: их проще хранить и транспортировать. Валовой сбор сушёных бобовых в 2025 году составил почти 1 млн тонн, увеличившись сразу на 56,3%. Наиболее значительный вклад внесли сельскохозяйственные предприятия, чья доля в общем объёме производства составила 76,7%. Менее крупные формирования — крестьянские и фермерские хозяйства — обеспечили более 23% выпуска сушёных бобовых.

Возросший бизнес-интерес демонстрирует сегмент зелёных бобовых — гороха, маша, стручковой фасоли. Зелёные бобовые имеют свои особенности: так как они собираются на раннем этапе вызревания, у них иной срок сбора. Отличается и предпродажная подготовка (упаковка, заморозка и прочее). За последний год валовой сбор зелёных бобовых вырос более чем в 24 раза. При этом сегмент стал интересен не только крупным сельхозпредприятиям, но и средним, и даже мелким домашним хозяйствам. Общий сбор зелёных бобовых в 2025 году составил 2,5 тыс. тонн. В целом немного, но с учётом того, что лишь годом ранее на такие овощи приходилось всего чуть больше 100 тонн, можно предположить: фермеры открыли для себя новую прибыльную нишу.

Гипотезу подтверждает бурный рост экспорта свежих или охлаждённых бобовых. Фермеры не только стали больше сажать и собирать таких овощей, но и наладили каналы сбыта этой продукции за границу. Объём экспорта свежих или охлаждённых бобовых за январь–декабрь прошлого года вырос в 6,4 раза, с 1,2 тыс. до 7,4 тыс. тонн. Итоговая полученная сумма увеличилась почти в 3 раза, до 794 тыс. долл. США. Главные покупатели — Россия, Афганистан и Пакистан.

Сушёных бобовых также стали продавать за границу намного больше. Объём экспорта за январь–декабрь 2025-го превысил 570 тыс. тонн — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Крупнейшим импортёром сушёных бобовых из РК стала Турция: 69,2% от общего объёма в натуральном выражении. Хорошо покупали такие сельхозкультуры и торговые партнёры из Афганистана, Китая и Узбекистана.

Данные по уточнённой посевной площади под бобовые культуры демонстрируют неплохую динамику в сегменте как сушёных, так и зелёных бобовых овощей. Посевные площади под овощи первой категории за последние несколько лет были увеличены более чем в 4 раза, до 781 тыс. гектаров. Это произошло как раз из-за переориентации интересов фермеров на выращивание интересной для рынка чечевицы. По итогам сезона убранная площадь этой культуры составила 643 тыс. гектаров — в 18 раз больше, чем по итогам 2020-го.

В группе зелёных бобовых овощей посевные площади увеличились в 18 раз, с 0,2 тыс. гектаров в 2020 году до 3,2 тыс. гектаров в 2025-м. Такой масштабный рост свидетельствует о стратегическом переориентировании аграрного сектора на выращивание бобовых культур, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Ощутимый прирост показателей валового сбора бобовых объясняется не только количественным фактором — ростом площадей, — но и качественным — увеличением урожайности. Благодаря введению новых агротехнологий в прошлом году фермеры стали собирать с одного гектара в 2 раза больше зелёных бобовых: 12,4 центнера с гектара, против 6,3 центнера в 2024-м. Для сушёных бобовых показатель за год не изменился: 14 центнеров с гектара.

 

