Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по итогам вечерних торгов в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 446,04 тенге, снизившись за день на 11,98 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Объем торгов составил 126,169 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,86 тенге (-0,06), объем торгов 853,6 млн рублей.

Курс китайского юаня составил 70 тенге (-2,16), объем торгов 31,5 млн юаней.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-449 тенге, евро – 486-494 тенге, российский рубль – 5,3-5,75 тенге.