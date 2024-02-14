Кыргызский КНБ задержал организатора сети элитных эскортниц для чиновников

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о задержании организатора элитных эскорт и интим услуг для высокопоставленных лиц, передает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

- В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 (содействие проституции и разврату), установлена и задержана основной администратор интернет-групп по предоставлению элитных интим услуг для платежеспособных граждан и высокопоставленных лиц гражданка КР И.К.Д, - говорится в информации комитета.

Так, установлено, что И.К.Д. организовала сеть интернет групп из числа молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в социальных сетях Instagram и Tik Tok, где стоимость эскорт услуг варьировалась от 1000 до 10 000 долларов США. Также, И.К.Д. организовывала выезды девушек на территорию г.Дубай (ОАЭ) и в соседние республики для предоставления интим услуг.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий И.К.Д. задержана и решением суда водворена в СИЗО-21 СИН МЮ КР.

- Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению должностных лиц, причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности, - добавили в ГКНБ КР.

 

#задержание #Кыргызстан #ГКНБ #организатор #эскорт

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