Кыргызский КНБ задержал организатора сети элитных эскортниц для чиновников

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о задержании организатора элитных эскорт и интим услуг для высокопоставленных лиц, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

- В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 (содействие проституции и разврату), установлена и задержана основной администратор интернет-групп по предоставлению элитных интим услуг для платежеспособных граждан и высокопоставленных лиц гражданка КР И.К.Д, - говорится в информации комитета.

Так, установлено, что И.К.Д. организовала сеть интернет групп из числа молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в социальных сетях Instagram и Tik Tok, где стоимость эскорт услуг варьировалась от 1000 до 10 000 долларов США. Также, И.К.Д. организовывала выезды девушек на территорию г.Дубай (ОАЭ) и в соседние республики для предоставления интим услуг.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий И.К.Д. задержана и решением суда водворена в СИЗО-21 СИН МЮ КР.