Кыргызстану вновь продлят срок модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС

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Как отмечается в заключении к законопроекту, Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года, совершен в Москве 19 апреля 2022 года.

Протоколом предлагается продлить для Кыргызской Республики срок проведения модернизации пунктов пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза в соответствии с требованиями регулирующих таможенные правоотношения международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, с 72 до 96 месяцев.

Отметим, что ранее срок модернизации пунктов уже продлевался.