Она выступила перед 2,1 миллионами зрителей - наибольшей аудиторией в ее карьере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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По данным местных властей, было задействовано около 4800 полицейских, а концерт привлек в Рио около полумиллиона туристов, что превысило прогнозы более чем вдвое. Власти города рассчитывают заработать около 94 млн евро за счет туристов.

Концерт Леди Гаги, который длился около двух часов, был частью цикла Todo Mundo no Rio ("Весь мир в Рио"), в рамках которого городские власти приглашают в прибрежный мегаполис международных звезд. В прошлом году здесь выступила Мадонна, собрав 1,6 млн зрителей.

В 2017 году Леди Гага отменила запланированное выступление на музыкальном фестивале Rock in Rio по состоянию здоровья.