Ледовые горки и катки закрывают в Астане

У горожан ещё есть пара-тройка дней, чтобы покататься

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане демонтируют ледовые горки и катки. Как пояснили в районных акиматах столицы, демонтаж связан с потеплением и подготовкой к предстоящим весенним праздникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

– Сейчас толщина льда составляет 40-45 см в некоторых местах. Но если толщина уменьшится до 25 см, то мы направим письма в районные акиматы и акимат города, - говорит старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Жумекешов.

В районе Сарыарка этой зимой оборудовали 13 ледяных горок и 5 катков. На каждой локации работали инструкторы, а также пункты проката с необходимым инвентарём. Коньки и тюбинги теперь отправят на склады до следующей зимы.

– На набережной Есиль работают инвесторы, они хранят оборудование на своих складах. А на других локациях мы складируем инвентарь в наш Сарыаркинский склад, акиматовский. В первую очередь для нас самая главная задача – безопасность граждан и предотвращение всех возможных рисков, связанных с таянием льда, - отметил руководитель отдела предпринимательства аппарата акима района Сарыарка Адиль Жанкин.

Нынешний сезон зимних развлечений официально завершён, но у горожан ещё есть пара-тройка дней, чтобы покататься. Все ледяные горки и катки планируют демонтировать до конца недели.