Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане – постановление Правительства

Правительство, Экономика, Транспорт
749

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Фото: Kazpravda.kz

С начала этого года в рамках исполнения поручения главы государства казахстанцам предоставлена возможность легализовать иностранные автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом владельцы автомобилей, ввезенных в страну под видом запасных частей, столкнулись с трудностями в связи с отсутствием официальных регистрационных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Для решения этой проблемы Правительством внесены изменения в соответствующие правила, позволяющие гражданам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Для регистрации необходимы: заявление; акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел; диагностическая карта технического осмотра.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через сервисы Egov и мобильные приложения банков второго уровня.

Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезенных в РК под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики.

По данным МВД РК, всего с начала акции по республике легализовано более 107 тыс. авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тыс. автомобилей-конструкторов.

#транспорт #Правительство #постановление #регистрация #легализация

Популярное

Все
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Слово о писателе и человеке
Указ Президента Республики Казахстан
Исполнять завет предков
Лица войны
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
В Астане будут уничтожать не всех комаров
Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
Токаев пожелал творческих успехов коллективу Jibek Joly
Цены на газ повысят в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Алихан Смаилов встретился с президентом Узбекистана в Ташке…
Заснувшего пассажира автобуса обокрали на 350 тысяч тенге в…
Казахстан и Узбекистан ускорят создание Международного цент…
Жамаубаев принял участие в выставке отечественных производи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]