Легендарная песня о матери «Анашым» зазвучала в новой аранжировке

Исполнители вложили максимум усилий, чтобы привнести в эту композицию новые оттенки, передает Kazpravda.kz

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Artjaq и Yeski Taspa представили особый выпуск к 8 Марта с участием Sadraddin, Рената Гайсина и «Gaissin Orchestra». В этом выпуске талантливые артисты исполняют композицию М. Омарова и Қ. Жұмағалиева «Анашым», наполнив её теплом, искренностью и глубоким уважением к женщинам.

Исполнители вложили максимум усилий, чтобы привнести в эту композицию новые оттенки и подарить настоящее музыкальное признание в любви прекрасной половине человечества.

Этот выпуск — отражение бесконечной благодарности, восхищения и уважения к каждой женщине. Музыка, пронизанная глубокими чувствами, создает атмосферу вдохновения, тепла и любви.

Команда Yeski Taspa поздравляет всех с этим прекрасным праздником и желает множества счастливых мгновений, любви, гармонии и ярких эмоций.

Клип можно увидеть по ссылке здесь.