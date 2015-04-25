Легендарный генерал

Один из героев, являющийся гордостью нашего народа, – первый генерал казах и первый генерал, вышедший из Центральной Азии, Сабыр Рахимов.Герой Советского Союза Сабыр Рахимов родился 25 января 1902 года в селе Кокибели, которое в настоящее время относится к Казыгуртскому району Южно-Казахстанской области. Семья с маленьким Сабыром, спасаясь от гонений большевистского режима, переехала в аул Пахтапкул, недалеко от Ташкента. Мать Сабыра – Бахрайым – была родом из тех же мест. После смерти Омаркула, отца Сабыра, его мать возвращается к своему старшему брату Рахиму. Когда Сабыр пошел в школу, он назвался именем своего дяди Рахима.Сабыр несколько лет работал на мельнице у дяди, и, окончив школу, в двадцатилетнем возрасте сам попросился в ряды Красной армии. В 1922 году поступил в военную школу в Баку. После ее успешного окончания был направлен служить в Туркестанский военный округ, в город Самарканд, где был командиром взвода, эскадрона конной дивизии. В 1925–1927 годах воевал на узбекской земле и в Таджикистане с басмачами и за героизм был награжден орденом Красной Звезды.Когда началась Великая Отечественная война, в 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Первое сражение с немцами принял в звании майора, в должности заместителя командира мотострелкового полка. Участвовал в составе Западного фронта в оборонительных сражениях в Белоруссии и на Смоленщине. В июле 1941 года был тяжело ранен в военной операции на Кавказе. Но все же после госпиталя в ноябре 1941 года сам устремился на фронт.Участвовал в оборонительных и наступательных боях под Ростовом и Таганрогом на Южном фронте зимой 1941–1942 годов. В январе 1942 года вторично был ранен и контужен. Мотострелковая дивизия Рахимова противостояла крупным силам генерала фон Буша. Им удалось остановить ударную группировку врага на дальних подступах к городу, а затем отбросить ее на значительное расстояние. За этот героизм С. Рахимов 19 марта 1943 года был произведен в генерал-майоры, а в апреле направлен на учебу в Академию Генерального штаба имени К. Ворошилова. После учебы генерал-майор Рахимов вновь просится на фронт.16 ноября 1944 года назначен командиром 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции. Генерал Рахимов отличился при штурме города-крепости Грауденц (ныне Грудзендз, Польша), которую оборонял 9-тысячный гарнизон.Бойцы 37-й гвардейской дивизии, которая была временно придана 2-й ударной армии под командованием генерала И. Федюнинского, мощным ударом 16 февраля 1945 года прорвали вражеские укрепления на подступах к городу, освободили несколько населенных пунктов и первыми ворвались в город. В жестоком бою на городских улицах, где каждый дом был приспособлен к обороне, враг несколько раз вытеснял атакующие части из города, и каждый раз гвардейцы восстанавливали занятые рубежи. Упорные действия дивизии Рахимова стянули на нее основные силы вражеского гарнизона, что позволило другим частям советских войск в ночь на 22 февраля с разных сторон одновременным ударом освободить город. Остатки гарнизона укрылись в средневековой цитадели и через несколько дней капитулировали.Об этом сражении написал сам командующий 2-й армии И. Федюнинский в книге "Поднятые по тревоге"."Маршал К. Рокоссовский поставил перед войсками 2-й ударной армии задачу форсировать реку Вислу в районе Нойснбурга, наступая по западному берегу в северном направлении во фланг противнику, "свернуть" его оборону и овладеть городом и крепостью Грауденц на восточном берегу реки.Из состава 65-й армии нам была передана 37-я гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Сабыр Рахимов. Я уже слышал об этом генерале и был рад познакомиться с ним.37-я гвардейская дивизия стояла перед самым Грауденцем. Штаб ее находился на северо-западной окраине Ницвальде. Тут я и встретился с Рахимовым.С неистребимым южным загаром на скуластом длинном лице, с тяжелым подбородком и коротким широким носом, генерал-майор Сабыр Умар-оглы Рахимов коротко, но очень точно доложил о состоянии дивизии. В его докладе сквозили меткие характеристики некоторых командиров, и это свидетельствовало о том, что генерал часто бывает в частях и подразделениях, хорошо знает своих подчиненных......По старой кавалерийской привычке он любил находиться в самых трудных местах, участвовать в атаках.Генерал Рахимов ознакомил меня с тем, как построена оборона противника в Грауденце. Этот старинный польский город с крепостью на северной окраине представлял сильный опорный пункт. На подступах к нему гитлеровцы в течение нескольких лет создавали разнообразные оборонительные сооружения. С северо-востока, востока и юга город опоясывали две полосы обороны, состоявшие из нескольких траншей с пулеметными площадками и железобетонными огневыми точками. В самом городе, на главных улицах, были возведены баррикады, каменные здания приспособлены к обороне......Комендантом гарнизона был генерал-майор Людвиг Фрике.– Наиболее слабо укреплены юго-восточные подступы к Грауденцу, – сказал мне Рахимов. – Считаю, что именно здесь надо сосредоточить основные усилия. Одновременно следует проводить демонстративные действия на северо-восточном участке, чтобы противник не смог маневрировать резервами......Немецко-фашистское командование, исполняя приказ Гитлера защищать Грау­денц "до последнего солдата", намеревалось упорно оборонять город даже в условиях полного окружения, чтобы сковать наши силы и замедлить продвижение вдоль Вислы......Бои за Грауденц начались 16 февраля. За двое суток удалось преодолеть всю полевую систему вражеских укреплений вокруг города.Дивизия генерала Рахимова значительно продвинулась вперед, овладела рядом населенных пунктов. В ночь на 18 февраля гвардейцы Рахимова несколько раз врывались в город, но, встречая сильное сопротивление врага, отходили к окраинам. Генерал Рахимов, возбужденный, разгоряченный боем, находился то в одном, то в другом полку......Полки 142-й дивизии, упорно продвигаясь, соединились с частями дивизии генерала Рахимова и вынудили противника отойти в южные кварталы Грауденца.Судьба города была решена. Методически, день за днем наши войска овладевали кварталами города. Генерал-майор Фрике наконец понял безнадежность своего положения. Несмотря на категорический приказ штаба 2-й немецкой армии во что бы то ни стало удержать крепость, 6 марта Фрике капитулировал.Мы взяли в плен более 4 100 вражеских солдат и офицеров, захватили значительные запасы снарядов, мин, патронов, продовольствия......В Грауденце был быстро установлен надлежащий порядок. Город к этому времени находился уже в глубоком тылу. У нас были полностью высвобождены силы для наступления на север.Вскоре мне пришлось распроститься с генералом Сабыром Рахимовым. Его 37-я гвардейская дивизия вновь отошла в состав 65-й армии.Рахимов приехал ко мне на командный пункт попрощаться. Я пригласил его присесть. Он скинул шинель, оставшись в гимнастерке, на которой блестели орден Суворова, четыре ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды...– Спасибо вам за вашу боевую работу, – сказал я. – Только напрасно вы, товарищ Рахимов, всегда стремитесь быть непременно в боевых порядках. Все ценят вашу храбрость, но вы – командир дивизии, вам нужно управлять боем, а не поднимать полки в атаку.Мы тепло простились. Больше видеть этого достойного сына своего народа мне не пришлось. 26 марта в нескольких километрах от Данцига Сабыр Рахимов погиб смертью героя".В одном из боев по освобождению братской Польши, под Данцигом (ныне Гданьск), в конце марта 1945 года при артиллерийском обстреле атакующих частей вражескими кораблями прямым попаданием тяжелого снаряда был разрушен наблюдательный пункт дивизии.Находившийся там генерал-майор Сабыр Рахимов был смертельно ранен осколком снаряда в голову и через 8 часов скончался в госпитале, не приходя в сознание. Он не дожил всего несколько недель до Великой Победы.Был похоронен в столице Узбекистана – Ташкенте, в парке имени Кафанова.За боевые заслуги, за мужество и отвагу Постановлением Президиума Верховного Совета СССР 6 мая 1965 года генералу Сабыру Рахимову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Помнят Сабыра Рахимова и наши польские друзья. Судостроители Гданьска осенью 1966 года спустили на воду траулер "Генерал Рахимов".В советское время его заслуги перед Родиной были по достоинству оценены: даже если не считать другие его ордена, Сабыр Рахимов является 4-кратным кавалером ордена Красного Знамени.Сегодня республиканская военная школа-интернат в Шымкенте гордо носит имя С. Рахимова. На ее территории возведен 7-метровый памятник. Также в парке Победы города Шымкента установлен памятник нашему батыру. На его малой родине, в селе Кокибели, средняя школа названа в его честь. В Астане, в Шымкенте, в Таразе есть улицы Сабыра Рахимова. Но все равно этого будет бесконечно мало, по сравнению с тем, что он сделал для нашей Победы. Мы не должны ограничиваться почестями в Южно-Казахстанской области. Наш долг – возвеличить славного Героя, давая его имя улицам и устанавливая памятники в каждом областном центре.Ассоциация организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казах­стана" планирует выпустить специальный нагрудный знак имени Сабыра Рахимова.Помимо этого, по нашему мнению, имя Сабыра Рахимова должно быть присвоено военному подразделению. Сабыр Омаркулович – генерал, возглавлявший дивизию, поэтому нелишне было бы его имя присвоить даже дивизии. Сегодня происходит переоснащение наших Вооруженных сил современными видами оружия и военной техники. Но пусть теперь сердца наших военнослужащих наполняются боевым воинским духом настоящих героев! Пусть они с гордостью произносят: "Я служил в дивизии имени легендарного генерала Рахимова!"