Легендарный генерал

Бахытбек СМАГУЛ, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана"
Один из героев, являющийся гордостью нашего народа, – первый генерал казах и первый генерал, вышедший из Центральной Азии, Сабыр Рахимов.
Герой Советского Союза Сабыр Рахимов родился 25 января 1902 года в селе Кокибели, которое в настоящее время относится к Казыгуртскому району Южно-Казахстанской области. Семья с маленьким Сабыром, спасаясь от гонений большевистского режима, переехала в аул Пахтапкул, недалеко от Ташкента. Мать Сабыра – Бахрайым – была родом из тех же мест. После смерти Омаркула, отца Сабыра, его мать возвращается к своему старшему брату Рахиму. Когда Сабыр пошел в школу, он назвался именем своего дяди Рахима.
Сабыр несколько лет работал на мельнице у дяди, и, окончив школу, в двадцатилетнем возрасте сам попросился в ряды Красной армии. В 1922 году поступил в военную школу в Баку. После ее успешного окончания был направлен служить в Туркестанский военный округ, в город Самарканд, где был командиром взвода, эскадрона конной дивизии. В 1925–1927 годах воевал на узбекской земле и в Таджикистане с басмачами и за героизм был награжден орденом Красной Звезды.
Когда началась Великая Отечественная война, в 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Первое сражение с немцами принял в звании майора, в должности заместителя командира мотострелкового полка. Участвовал в составе Западного фронта в оборонительных сражениях в Белоруссии и на Смоленщине. В июле 1941 года был тяжело ранен в военной операции на Кавказе. Но все же после госпиталя в ноябре 1941 года сам устремился на фронт.
Участвовал в оборонительных и наступательных боях под Ростовом и Таганрогом на Южном фронте зимой 1941–1942 годов. В январе 1942 года вторично был ранен и контужен. Мотострелковая дивизия Рахимова противостояла крупным силам генерала фон Буша. Им удалось остановить ударную группировку врага на дальних подступах к городу, а затем отбросить ее на значительное расстояние. За этот героизм С. Рахимов 19 марта 1943 года был произведен в генерал-майоры, а в апреле направлен на учебу в Академию Генерального штаба имени К. Ворошилова. После учебы генерал-майор Рахимов вновь просится на фронт.
16 ноября 1944 года назначен командиром 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции. Генерал Рахимов отличился при штурме города-крепости Грауденц (ныне Грудзендз, Польша), которую оборонял 9-тысячный гарнизон.
Бойцы 37-й гвардейской дивизии, которая была временно придана 2-й ударной армии под командованием генерала И. Федюнинского, мощным ударом 16 февраля 1945 года прорвали вражеские укрепления на подступах к городу, освободили несколько населенных пунктов и первыми ворвались в город. В жестоком бою на городских улицах, где каждый дом был приспособлен к обороне, враг несколько раз вытеснял атакующие части из города, и каждый раз гвардейцы восстанавливали занятые рубежи. Упорные действия дивизии Рахимова стянули на нее основные силы вражеского гарнизона, что позволило другим частям советских войск в ночь на 22 февраля с разных сторон одновременным ударом освободить город. Остатки гарнизона укрылись в средневековой цитадели и через несколько дней капитулировали.
Об этом сражении написал сам командующий 2-й армии И. Федюнинский в книге "Поднятые по тревоге".
"Маршал К. Рокоссовский поставил перед войсками 2-й ударной армии задачу форсировать реку Вислу в районе Нойснбурга, наступая по западному берегу в северном направлении во фланг противнику, "свернуть" его оборону и овладеть городом и крепостью Грауденц на восточном берегу реки.
Из состава 65-й армии нам была передана 37-я гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Сабыр Рахимов. Я уже слышал об этом генерале и был рад познакомиться с ним.
37-я гвардейская дивизия стояла перед самым Грауденцем. Штаб ее находился на северо-западной окраине Ницвальде. Тут я и встретился с Рахимовым.
С неистребимым южным загаром на скуластом длинном лице, с тяжелым подбородком и коротким широким носом, генерал-майор Сабыр Умар-оглы Рахимов коротко, но очень точно доложил о состоянии дивизии. В его докладе сквозили меткие характеристики некоторых командиров, и это свидетельствовало о том, что генерал часто бывает в частях и подразделениях, хорошо знает своих подчиненных...
...По старой кавалерийской привычке он любил находиться в самых трудных местах, участвовать в атаках.
Генерал Рахимов ознакомил меня с тем, как построена оборона противника в Грауденце. Этот старинный польский город с крепостью на северной окраине представлял сильный опорный пункт. На подступах к нему гитлеровцы в течение нескольких лет создавали разнообразные оборонительные сооружения. С северо-востока, востока и юга город опоясывали две полосы обороны, состоявшие из нескольких траншей с пулеметными площадками и железобетонными огневыми точками. В самом городе, на главных улицах, были возведены баррикады, каменные здания приспособлены к обороне...
...Комендантом гарнизона был генерал-майор Людвиг Фрике.
– Наиболее слабо укреплены юго-восточные подступы к Грауденцу, – сказал мне Рахимов. – Считаю, что именно здесь надо сосредоточить основные усилия. Одновременно следует проводить демонстративные действия на северо-восточном участке, чтобы противник не смог маневрировать резервами...
...Немецко-фашистское командование, исполняя приказ Гитлера защищать Грауденц "до последнего солдата", намеревалось упорно оборонять город даже в условиях полного окружения, чтобы сковать наши силы и замедлить продвижение вдоль Вислы...
...Бои за Грауденц начались 16 февраля. За двое суток удалось преодолеть всю полевую систему вражеских укреплений вокруг города.
Дивизия генерала Рахимова значительно продвинулась вперед, овладела рядом населенных пунктов. В ночь на 18 февраля гвардейцы Рахимова несколько раз врывались в город, но, встречая сильное сопротивление врага, отходили к окраинам. Генерал Рахимов, возбужденный, разгоряченный боем, находился то в одном, то в другом полку...
...Полки 142-й дивизии, упорно продвигаясь, соединились с частями дивизии генерала Рахимова и вынудили противника отойти в южные кварталы Грауденца.
Судьба города была решена. Методически, день за днем наши войска овладевали кварталами города. Генерал-майор Фрике наконец понял безнадежность своего положения. Несмотря на категорический приказ штаба 2-й немецкой армии во что бы то ни стало удержать крепость, 6 марта Фрике капитулировал.
Мы взяли в плен более 4 100 вражеских солдат и офицеров, захватили значительные запасы снарядов, мин, патронов, продовольствия...
...В Грауденце был быстро установлен надлежащий порядок. Город к этому времени находился уже в глубоком тылу. У нас были полностью высвобождены силы для наступления на север.
Вскоре мне пришлось распроститься с генералом Сабыром Рахимовым. Его 37-я гвардейская дивизия вновь отошла в состав 65-й армии.
Рахимов приехал ко мне на командный пункт попрощаться. Я пригласил его присесть. Он скинул шинель, оставшись в гимнастерке, на которой блестели орден Суворова, четыре ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды...
– Спасибо вам за вашу боевую работу, – сказал я. – Только напрасно вы, товарищ Рахимов, всегда стремитесь быть непременно в боевых порядках. Все ценят вашу храбрость, но вы – командир дивизии, вам нужно управлять боем, а не поднимать полки в атаку.
Мы тепло простились. Больше видеть этого достойного сына своего народа мне не пришлось. 26 марта в нескольких километрах от Данцига Сабыр Рахимов погиб смертью героя".
В одном из боев по освобождению братской Польши, под Данцигом (ныне Гданьск), в конце марта 1945 года при артиллерийском обстреле атакующих частей вражескими кораблями прямым попаданием тяжелого снаряда был разрушен наблюдательный пункт дивизии.
Находившийся там генерал-майор Сабыр Рахимов был смертельно ранен осколком снаряда в голову и через 8 часов скончался в госпитале, не приходя в сознание. Он не дожил всего несколько недель до Великой Победы.
Был похоронен в столице Узбекистана – Ташкенте, в парке имени Кафанова.
За боевые заслуги, за мужество и отвагу Постановлением Президиума Верховного Совета СССР 6 мая 1965 года генералу Сабыру Рахимову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Помнят Сабыра Рахимова и наши польские друзья. Судостроители Гданьска осенью 1966 года спустили на воду траулер "Генерал Рахимов".
В советское время его заслуги перед Родиной были по достоинству оценены: даже если не считать другие его ордена, Сабыр Рахимов является 4-кратным кавалером ордена Красного Знамени.
Сегодня республиканская военная школа-интернат в Шымкенте гордо носит имя С. Рахимова. На ее территории возведен 7-метровый памятник. Также в парке Победы города Шымкента установлен памятник нашему батыру. На его малой родине, в селе Кокибели, средняя школа названа в его честь. В Астане, в Шымкенте, в Таразе есть улицы Сабыра Рахимова. Но все равно этого будет бесконечно мало, по сравнению с тем, что он сделал для нашей Победы. Мы не должны ограничиваться почестями в Южно-Казахстанской области. Наш долг – возвеличить славного Героя, давая его имя улицам и устанавливая памятники в каждом областном центре.
Ассоциация организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" планирует выпустить специальный нагрудный знак имени Сабыра Рахимова.
Помимо этого, по нашему мнению, имя Сабыра Рахимова должно быть присвоено военному подразделению. Сабыр Омаркулович – генерал, возглавлявший дивизию, поэтому нелишне было бы его имя присвоить даже дивизии. Сегодня происходит переоснащение наших Вооруженных сил современными видами оружия и военной техники. Но пусть теперь сердца наших военнослужащих наполняются боевым воинским духом настоящих героев! Пусть они с гордостью произносят: "Я служил в дивизии имени легендарного генерала Рахимова!"