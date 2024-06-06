Легендарный министр мелиорации

– Хочу поблагодарить Наримана Кипшакбаевича за огромный вклад в развитие водного хозяйства. Плоды его многолетней работы до сих пор приносят пользу как нашей стране, так и соседним государствам, – отметил в связи с этим министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. – Также хочу позд­равить ветерана отечественной водной отрасли с 90-летним юбилеем. Нариман Кипшакбаевич по-прежнему очень активен в вопросах водной безопасности Казахстана и охраны водных объектов респуб­лики, показывая пример всем своим коллегам.

Мы связались с юбиляром, чтобы его поздравить.

– Я горжусь, что когда-то выбрал именно эту специальность и внес вклад в это важное дело. Специальность гидро­техника очень важна. Без воды трудно обеспечить развитие страны. И над этим должны работать специалис­ты, – сказал он в интервью «КП». – Я благодарю Президента, Правительство и коллег за то, что реализованная мною полезная для Родины работа оценена с их стороны. Это созданные с моим участием водные объекты – водопроводы, водохранилища, плотины, орошаемые земли, обводненные пастбища.

Нариман Кипшакбаев родился 27 мая 1934 года в Костанайской области. Пос­ле окончания средней школы выбрал специальность инженера-гидротехника. Учился с 1953 по 1958 год и после этого всю жизнь проработал в водном хозяйстве. Прошел весь трудовой путь от рядового инженера до замес­тителя министра (1974–1981), а затем и минист­ра мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР (1981–1990).

– Я освоил все грани водного дела и убедился, что гидротехник – самый нужный специалист для страны, – заявляет он сегодня. – Потому что водные ресурсы, как и земля, это основа любого государства. Не нефть, газ или золото, а земля и вода.

Нужно помнить, говорит ветеран водного хозяйства, что водные ресурсы во всем мире ограничены. Теми пресными водами, что сегодня располагает Казахстан, ему и предстоит обходиться в будущем, когда население вырастет в несколько раз.

– Водные ресурсы увеличиваться не будут, а спрос растет, и вопрос водообес­печения как населения, так и отраслей экономики будет обостряться. Везде нужна вода. В связи с этим надо постоянно совершенствовать механизмы водосбережения. Каждое государство обязано обеспечивать своих граждан чис­той водой. А некоторые реки – Сырдарья, Шу, Талас – не могут этого сделать даже при нынешнем населении. Еще и качество воды ухудшается, – сетует Нариман Кипшакбаевич.

После работы на посту минист­ра с 1990 по 1995 год он был председателем Государственного комитета по водным ресурсам. С 1996 по 2014-й возглавлял Казахский филиал Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, стоял у истоков межрегио­нального водного сотрудничества и внес большой вклад в организацию использования вод трансграничных рек между государствами Центральной Азии, Россией и Китаем.

Нариман Кипшакбаев руководил разработкой проекта Водного кодекса, а также сыграл важную роль в создании Международного фонда спасения Арала, который существует до сих пор. И в настоящее время он продолжает высказывать предложения по вопросам Аральского моря и реки Сырдарьи.

За долгую трудовую деятельность Нариман Кипшакбаев удостоился более десятка наград, среди которых ордена «Құрмет» и «Барыс» II степени. Теперь его наградной лист пополнил орден «Отан».

Более двух десятков лет, вплоть до преклонного возрас­та, юбиляр преподавал в высших учебных заведениях. И горд тем, что подготовил множество специалистов-водников.

– Я накопил большой теоретический и практический опыт и хотел им поделиться. Сегодня мои ученики работают в различных министерствах и ведомствах, являются хорошими специалистами и говорят мне «спасибо». Я очень горжусь, за мной не пусто, – поделился 90-летний аксакал.

Востребован ветеран и сегодня. По его словам, Казахский национальный аграрный исследовательский университет пригласил его на встречу со студентами. И мы благодарны ветерану за то, что он делится своей мудростью.