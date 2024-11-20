Лекарства, продлевающие жизнь

Фармкомплекс выпускает препараты, полученные с помощью генной инженерии
Караганду впору называть не только угольным, но и фармацевтическим центром Казахстана. И знаете почему? Да потому что здесь находится единственное в республике предприятие, которое выпускает лекарства, созданные с помощью генной инженерии.
Карагандинский фармацевтический комплекс производит 18 препаратов, которые помогают в лечении рака, рассеянного склероза, сахарного диабета, гемофилии и орфанных, то есть редких, заболеваний. Они останавливают развитие этих опасных болезней, продлевая человеку жизнь. Производственная мощность фармкомплекса – 4 млн лекарственных упаковок в год.
– Предприятие было создано в 2012 году, а изготовленные здесь препараты появились на рынке в 2018-м, – рассказывает директор по маркетингу Карагандинского фармацевтического комплекса Ерикбек Агатанов. – Первым стало лекарство от лейкемии. Его еще используют для лечения пациентов с ревматоидным артритом. Вторым на рынок вышел препарат от гемофилии. Его также применяют в родильных домах, когда у женщин открывается сильное кровотечение. Наше лекарство останавливает его, а значит, помогает спасти молодых мам.
За время, прошедшее с создания фармкомплекса, инвесторы вложили в него более 100 млн долларов. Здесь действуют лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием европейского производства. На предприятии работают свыше 250 специалистов, среди которых есть микробиологи, вирусологи и биотехнологи.
К сожалению, попасть в лабораторию, где в стерильных условиях производят лекарства, корреспонденту «Казправды» не удалось. Однако о производственном процессе мне рассказал Ерикбек Агатанов. Он отметил, что в Караганде не производят действующие вещества лекарств. Их поставляют на предприятие доноры биотехнологий, которыми выступают российские компании. Карагандинские специалисты готовят технологический раствор, подвергая его стерилизующей фильтрации.
В результате растворы очищаются не только от посторонних частиц, но и от бактерий, вирусов. Потом жидкие препараты разливают по флаконам или с помощью лиофильных сушилок превращают в порошок. Готовые лекарства закупоривают и упаковывают. Весь технологический процесс происходит в особых условиях при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия.
– Отмечу, что российские компании делятся с нами своими технологиями, а мы осуществляем их локализацию, – объясняет представитель Карагандинского фармкомплекса. – Мы воспроизводим препараты со 100-процентной точностью и в том регламенте, который есть у завода-донора. Добиваемся того же рецепта и уже на выходе изучаем стабильность лекарства. Затем собираем регистрационное досье и подаем его на регистрацию в Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Все это – длительный процесс.
Особое внимание на предприятии уделяется контролю качества. Он здесь многоступенчатый. В первую очередь карагандинские специалисты проверяют то сырье, которое поступает на завод для производства лекарств. На второй стадии они контролируют соответствие готового раствора оригинальному рецепту. Третья проверка проводится на этапе, когда лекарство уже разливают по флаконам. Существует еще и выходной контроль. Ампулы и порошки в течение 14 дней лежат на заводе, где проходят проверку на стерильность.
– Плюс к этому мы храним у себя образцы всех партий препаратов, – отмечает директор по маркетингу ТОО «КФК». – Это нужно на тот случай, если вдруг наше лекарство вызовет негативные последствия у пациентов и начнется проверка Минздрава. Понимаете, если человек выпил не ту таблетку, то ему можно помочь, промыв желудок. А наши препараты вводятся внутривенно. Они действуют моментально и могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому безопасность и контроль качества для нас важнее всего.
Надо сказать, что лекарств made in Karaganda в аптеках практически нет. Они дорогие и предназначены для стационарного лечения. Поэтому для казахстанских пациентов, которые лечатся в больницах, онкологических и кардиоцентрах, их закупает единый дистрибьютор «СК-Фармация». Действуют два механизма – через тендеры и офтейк-контракты, то есть долгосрочные договоры поставок. Они заключены и с Карагандинским фармкомплексом, который взял на себя обязательства по инвестициям, расширению ассортимента лекарств и созданию рабочих мест.
Отметим, что благодаря сотрудничеству «СК-Фармация» и Карагандинского фармкомплекса государство экономит бюджетные деньги. Ведь если бы не было отечественного производителя, то приходилось бы покупать импортные лекарства, а они гораздо дороже казахстанских.
– Наши препараты дешевле импортных, в среднем на 30%, – говорит Ерикбек Агатанов. – Мы посчитали, что за последние шесть лет расчетная экономия бюджетных средств на закупе только наших препаратов составила 21 миллиард тенге. Если говорить о 2024 годе, то государство сэкономило 5 миллиардов тенге. Мы видим, что потребность в наших лекарствах возросла в полтора–два раза. А это значит, что все большему количеству пациентов становится доступно дорогостоящее лечение.
Сегодня только 18% лекарств, которые государство закупает для больниц, диспансеров и роддомов, отечественного производства, остальные импортные. Это не может не тревожить население. Ведь мы сильно зависим от поставок лекарств из-за рубежа. Не зря в своем Послании народу от 1 сентября 2021 года Глава государства поставил задачу к 2025 году довести долю отечественных лекарств до 50%.
Руководство Карагандинского фармкомплекса поддерживает эту инициативу, увеличивая количество выпускаемых лекарств. В частности, в следующем году на рынок выйдут три новых препарата made in Karaganda, которые до этого никогда в Казахстане не производились.