Лекарства, продлевающие жизнь

фото Карагандинского фармацевтического комплекса

Караганду впору называть не только угольным, но и фармацевтическим цент­ром Казахстана. И знаете почему? Да потому что здесь находится единственное в республике предприятие, которое выпускает лекарства, созданные с помощью генной инженерии.

Карагандинский фармацевтический комплекс производит 18 препаратов, которые помогают в лечении рака, рассеянного склероза, сахарного диабета, гемофилии и орфанных, то есть редких, заболеваний. Они останавливают развитие этих опасных болезней, продлевая человеку жизнь. Производственная мощность фармкомп­лекса – 4 млн лекарственных упаковок в год.

– Предприятие было создано в 2012 году, а изготовленные здесь препараты появились на рынке в 2018-м, – рассказывает директор по маркетингу Карагандинского фармацевтического комплекса Ерикбек Агатанов. – Первым стало лекарство от лейкемии. Его еще используют для лечения пациентов с ревматоидным артритом. Вторым на рынок вышел препарат от гемофилии. Его также применяют в родильных домах, когда у женщин открывается сильное кровотечение. Наше лекарство останавливает его, а значит, помогает спасти молодых мам.

За время, прошедшее с создания фармкомплекса, инвесторы вложили в него более 100 млн долларов. Здесь действуют лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием европейского производства. На предприятии работают свыше 250 специалистов, среди которых есть микробиологи, вирусологи и биотехнологи.

К сожалению, попасть в лабораторию, где в стерильных условиях производят лекарства, корреспонденту «Казправды» не удалось. Однако о производственном процессе мне рассказал Ерикбек Агатанов. Он отметил, что в Караганде не производят действующие вещества лекарств. Их поставляют на предприятие доноры биотехнологий, которыми выступают российские компании. Карагандинские специалисты готовят технологический раствор, подвергая его стерилизующей фильтрации.

В результате растворы очищаются не только от посторонних частиц, но и от бактерий, вирусов. Потом жидкие препараты разливают по флаконам или с помощью лиофильных сушилок превращают в порошок. Готовые лекарства закупоривают и упаковывают. Весь технологический процесс происходит в особых условиях при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия.

– Отмечу, что российские компании делятся с нами своими технологиями, а мы осуществляем их локализацию, – объяс­няет представитель Карагандинского фармкомплекса. – Мы воспроизводим препараты со 100-процентной точностью и в том регламенте, который есть у завода-донора. Добиваемся того же рецепта и уже на выходе изу­чаем стабильность лекарства. Затем собираем регистрационное досье и подаем его на регистрацию в Национальный центр экс­пертизы лекарственных средств. Все это – длительный процесс.

Особое внимание на предприя­тии уделяется контролю качества. Он здесь многоступенчатый. В первую очередь карагандинские специалисты проверяют то сырье, которое поступает на завод для производства лекарств. На второй стадии они контро­лируют соответствие готового раство­ра оригинальному рецепту. Третья проверка проводится на этапе, когда лекарство уже разливают по флаконам. Существует еще и выходной контроль. Ампулы и порошки в течение 14 дней лежат на заводе, где проходят проверку на стерильность.

– Плюс к этому мы храним у себя образцы всех партий препаратов, – отмечает директор по маркетингу ТОО «КФК». – Это нужно на тот случай, если вдруг наше лекарство вызовет негативные последствия у пациентов и начнется проверка Минздрава. Понимаете, если человек выпил не ту таблетку, то ему можно помочь, промыв желудок. А наши препараты вводятся внутривенно. Они действуют моментально и могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому безопасность и контроль качества для нас важнее всего.

Надо сказать, что лекарств made in Karaganda в аптеках практически нет. Они дорогие и предназначены для стационарного лечения. Поэтому для казахстанских пациентов, которые лечатся в больницах, онкологических и кардиоцентрах, их закупает единый дистрибьютор «СК-Фармация». Действуют два механизма – через тендеры и офтейк-контракты, то есть долгосрочные договоры поставок. Они заключены и с Карагандинским фармкомплексом, который взял на себя обязательства по инвестициям, расширению ассортимента лекарств и созданию рабочих мест.

Отметим, что благодаря сотрудничеству «СК-Фармация» и Карагандинского фармкомплекса государство экономит бюджетные деньги. Ведь если бы не было отечественного производителя, то приходилось бы покупать импортные лекарства, а они гораздо дороже казахстанских.

– Наши препараты дешевле импортных, в среднем на 30%, – говорит Ерикбек Агатанов. – Мы посчитали, что за последние шесть лет расчетная экономия бюджетных средств на закупе только наших препаратов составила 21 миллиард тенге. Если говорить о 2024 годе, то государство сэкономило 5 миллиардов тенге. Мы видим, что потребность в наших лекарствах возросла в полтора–два раза. А это значит, что все большему количеству пациентов становится доступно дорогостоящее лечение.

Сегодня только 18% лекарств, которые государство закупает для больниц, диспансеров и роддомов, отечественного производства, остальные импортные. Это не может не тревожить население. Ведь мы сильно зависим от поставок лекарств из-за рубежа. Не зря в своем Послании народу от 1 сентября 2021 года Глава государства поставил задачу к 2025 году довести долю отечественных лекарств до 50%.

Руководство Карагандинского фармкомплекса поддерживает эту инициативу, увеличивая количество выпускаемых лекарств. В частности, в следую­щем году на рынок выйдут три новых препарата made in Karaganda, которые до этого никогда в Казахстане не производились.