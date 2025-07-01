Лесники в Бурабае спасли группу людей, застрявшую в горах

Общество
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Сотрудники Национального парка «Бурабай» совместно со спасателями МЧС эвакуировали группу туристов — одного взрослого и шестерых детей, взобравшихся на труднодоступный горный участок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГНПП «Бурабай».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, люди сбились с маршрута и оказались в местности, откуда не смогли выбраться самостоятельно.

Как только сигнал о помощи поступил оперативным службам, они незамедлительно направились на место. В спасательной операции вместе с четырьмя спасателями приняли участие и сотрудники нацпарка, хорошо знающие местность. Это мастер леса Айбек Акжунис, инспекторы Яков Ваккер и Юрий Веремей.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям всех туристов удалось благополучно спустить с высоты, на которую они поднялись.

Сотрудники Национального парка «Бурабай» еще раз напоминают: отправляясь в горы, важно соблюдать элементарные меры предосторожности, не отклоняться от маркированных маршрутов, внимательно следить за погодными условиями.

 

#туристы #спасение #лесники

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