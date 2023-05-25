Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе

Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области вне повестки рассмотрен на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле, развернут оперативный штаб.

Площадь охваченной огнем территории составляет 3,5 тысячи га.

Ведется тушение очагов возгорания, которое осложнено порывами ветра и заболоченностью местности. Задействованы 852 человека личного состава, 201 единица техники, 8 вертолетов, пожарный поезд.

Угрозы населенным пунктам нет, однако для дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Чтобы не допустить мародерства, на месте эвакуации дежурят полицейские.

Вместе с тем сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев доложил, что тушат пожар силы и средства министерств по ЧС, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, национальной компании «Қазақстан темір жолы», местных исполнительных органов и коммунальных служб области. Ситуация находится под контролем, принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации пожара.

Премьер-министр напомнил, что вопрос готовности регионов к пожароопасному сезону рассматривался буквально на прошлом заседании Правительства.

«Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии», – сказал Алихан Смаилов.

Он также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь Абайской области, направили свои силы и технику.

«Минэкологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата «Семей орманы», чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара», – подчеркнул глава Правительства.

Напомним, 22 мая в 15:25 в Бородулихинском районе Абайской области, в 7 км от станции «Ауыл», загорелась сухая трава (огонь перекинулся с Алтайского края России) с последующим переходом на территорию Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Ранее в связи с угрозой населенным пунктам самостоятельно эвакуировались по родственникам 277 человек с санатория и подхоза. 24 мая угроза населенным пунктам была снята.