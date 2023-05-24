277 человек эвакуировались из-за лесного пожара в Абайской области

На место лесного пожара в Абайской области прибыл вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Скриншот с видео ДЧС Абайской области

Напомним, 22 мая в 15:25 в Бородулихинском районе Абайской области, в 7 км от станции «Ауыл», загорелась сухая трава (огонь перешел с Алтайского края России) с последующим переходом на территорию Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Горят сухая трава и лесной массив на общей площади 1500 га.

«В связи с угрозой населенным пунктам самостоятельно эвакуировались по родственникам 277 человек с санатория «Березовка» и подхоза «Березовка». Там для предупреждения мародерств дежурят 15 полицейских.

Всего лесной пожар тушат 402 человека с помощью 100 единиц техники, в том числе пожарного поезда, 2 вертолетов. За сутки последние сбросили на очаги 157,5 тонны воды.

Кроме того, на помощь дополнительно направили 133 сотрудников департаментов по чрезвычайным ситуациям города Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей и 26 единиц техники. Также из аэропорта Караганды вылетел вертолет МИ-8 АО «Казависпас», – доложили о ситуации к этому часу в МЧС.

На место пожара прибыл вице-министр генерал-майор Марат Кульдиков.

Работает командно-штабная машина (КШМ), а в кризисных центрах – оперативные штабы МЧС и ДЧС области, открыта горячая линия.

По данным Казгидромета, 24-26 мая в Бородулихинском районе ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.