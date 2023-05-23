Больше тысячи гектаров леса горят в резервате "Семей орманы"

Крупный лесной пожар тушат в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК

22 мая в Алтайском крае (Россия), вблизи села Новенькое, загорелась сухая трава. Огонь перешел на территорию Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» в Бородулихинском районе Абайской области.

Оперативно на место направились силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

«Из-за сильных порывов ветра пожар принял верховую форму. Его предварительная площадь – 1 100 га.

Тушат пожар на двух участках: село Ивановка и станция «Аул». Задействованы 259 человек из ГЛПР «Семей орманы», МЧС, нацкомпании «Қазақстан темір жолы», местных исполнительных органов, 88 единиц техники, пожарный поезд, вертолет Казависпаса МИ-873 с водно-сливным устройством. Помогать им будут 30 человек из войсковой части МЧС 68303 города Семея.

Тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра, из-за чего пожар переходит с низового в верховой. Произведена опашка по кромке», – доложили об оперативной обстановке в ведомстве.

Угрозы населенным пунктам нет, тем не менее 20 сотрудников местной полицейской службы оповещают население и окарауливают территорию, прилегающую к селу Ивановка и санаторию «Березовка».

В МЧС и кризисном центре ДЧС организованы оперативные штабы. Открыта горячая линия.

По состоянию на 05:00 23 мая загорание в Алтайском крае потушено.