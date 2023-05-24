Лесной пожар в Абайской области: угроза населенным пунктам снята

Правительство, Чрезвычайные ситуации
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24 мая первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе Министерства по чрезвычайным ситуациям по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе заседания заслушан доклад акима области Нурлана Уранхаева, о текущей обстановке рассказал первый вице-министр по ЧС генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев, с места пожара доложил вице-министр по ЧС генерал-майор Марат Кульдиков.

По состоянию на 09:00 24 мая в тушении пожара задействовано 434 человека личного состава и 109 единиц техники, 2 вертолета и пожарный поезд.

Министерством по ЧС 23 мая дополнительно направлена группировка сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.

По состоянию на 9:00 24 мая угроза населенным пунктам снята. Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара.

Напомним, 22 мая в 15:25 в Бородулихинском районе Абайской области, в 7 км от станции «Ауыл», загорелась сухая трава (огонь перекинулся с Алтайского края России) с последующим переходом на территорию Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Горят сухая трава и лесной массив на общей площади 1500 га. Ранее в связи с угрозой населенным пунктам самостоятельно эвакуировались по родственникам 277 человек с санатория и подхоза. 

#ЧС #Абайская область #Правительство #МЧС #пожар #Скляр #лес #тушение #Семей орманы

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