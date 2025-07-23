Летний режим: чем полезны фрукты, солнце и ранние пробуждения

Lifestyle
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Венера Баталова
корреспондент

Лето — это не только пора отпусков, теплого ветра и солнечных прогулок. Это время, когда природа сама предлагает нам перейти в более легкий, естественный и здоровый ритм жизни. Удивительно, но три простых элемента — фрукты, солнце и ранние пробуждения — способны заметно улучшить наше физическое и эмоциональное состояние. Как именно? Давайте разберемся

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Солнечный свет — это естественный источник витамина D, который необходим нашему организму для крепких костей, иммунной защиты и даже хорошего настроения. Именно летом мы получаем наибольшее количество солнечного света, что положительно влияет на выработку серотонина — «гормона счастья».

Несколько научно подтвержденных плюсов солнечного света:

  • Повышение уровня энергии;
  • Улучшение сна благодаря нормализации циркадных ритмов;
  • Снижение симптомов сезонной депрессии;
  • Поддержка иммунной системы.

Конечно, важно соблюдать баланс: находиться на солнце лучше в утренние или вечерние часы и не забывать о защите кожи. Наиболее опасным временем считается период с 11:00 до 16:00 — в это время ультрафиолетовое излучение наиболее агрессивное и способно нанести коже серьезный вред.

Врачи-дерматологи и терапевты подчеркивают важность дозированного пребывания на солнце: 15–20 минут солнечного света в утренние часы могут быть полезны для синтеза витамина D, особенно у людей, живущих в северных регионах. Однако при длительном или бесконтрольном пребывании на солнце возрастает риск старения кожи, ожогов и онкологических заболеваний. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30, особенно в пик активности ультрафиолета.

Летом полки рынков и магазинов наполняются ягодами, фруктами и ароматными овощами. Включение свежих сезонных продуктов в рацион — простой способ укрепить здоровье без особых усилий. 

Фрукты — это не просто вкусный перекус, а настоящая профилактика сезонных заболев.аний. Летние ягоды и фрукты насыщают клетки влагой и антиоксидантами, что особенно важно при солнечной активности. Главное — есть их в умеренном количестве и сочетать с белками и клетчаткой, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Арбузы, черешня, абрикосы, малина, персики — каждый фрукт не только радует вкусом, но и работает на ваше здоровье. А разнообразие позволяет строить легкое, но насыщенное меню.

Ранние пробуждения — настрой на продуктивность и внутренний покой

Летом солнце светает рано, и именно в этот период просыпаться утром становится особенно приятно. Ранние пробуждения не только дарят тишину и спокойствие до начала суеты, но и синхронизируют наш организм с природными ритмами.

По мнению врачей, во время раннего подъема повышается продуктивность и концентрация внимания, за счет регулярного режима улучшается сон, снижается уровень стресса.

Многие успешные люди утверждают, что именно утренние часы — самые эффективные и вдохновляющие. А летом даже небольшая прогулка на рассвете может стать началом отличного дня.

Фрукты питают тело, солнце — дух, а ранние утренние пробуждения настраивают разум. В летнем ритме заложена естественная гармония: не нужно кардинальных усилий, чтобы почувствовать себя лучше — достаточно воспользоваться тем, что уже подарено природой.

#здоровье #врачи #лето

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