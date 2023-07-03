Лето цвета хаки

Насыщенная недельная программа сборов включала в себя теорию и практику военного дела, изучение славных страниц прошлого страны, а также уроки выживания в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба Центра миротворческих операций Министерства обороны РК.

Каждый день 37 школьников в возрасте от 10 до 16 лет был расписан буквально по минутам. Их ознакомили с образцами техники, вооружения, средств связи и даже беспилотных летательных аппаратов, стоящих на страже Отчизны. Ребята освоили азы огневой подготовки, соревновались в разборке и сборке стрелкового оружия и метании учебных гранат, увидели, как оказывать первую медицинскую помощь. А обедом их кормили в полевых условиях из настоящих солдатских котелков.

Отдельные дни были посвящены изучению коллекций Центрального государственного музея и музея Великой Отечественной войны в филиале Национального военно-патрио­тического центра МО РК. Также в рамках сборов школьники посетили высокогорное урочище Шымбулак и дельфинарий.

Самым запоминающимся, по признанию самих ребят, стало посещение Центра горной подготовки Минобороны. Инструкторы обучали их особенностям выживания в горных условиях, дали возможность каждому испытать свои силы и выносливость, преодолевая переправу через условную водную преграду. Такой летний отдых, говорят школьники, принес огромную пользу, укрепил здоровье.

Подобные сборы для детей военнослужащих Центра миротворческих операций, открытого в феврале нынешнего года, организованы впервые. Всесторонняя работа с целью военно-пат­риотического воспитания подрастающего поколения будет продолжаться на регулярной основе.