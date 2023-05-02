Льготное автокредитование может стать более доступным для казахстанцев

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана планируют внести изменения в правила участия в программе льготного автокредитования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: Kazpravda.kz

Во-первых, предлагается ввести первоначальный взнос в 10-15% от стоимости машины. Во-вторых, будут оглашаться фамилии тех, кто уже приобрел автомобили по программе.

Кроме этого, пересматриваются модели транспорта, которые можно приобрести в рамках льготного автокредитования.

«Мы, возможно, пересмотрим участие таких брендов, как Kia Sportage и Hyundai Tucson. Еще раз говорю, это не окончательное решение, мы это обсуждаем.

И четвертое – более важный, мне кажется, момент. Мы рассматриваем возможность установления максимального порога заработной платы, то есть свыше определенной суммы люди не смогут участвовать (в программе – прим. ред.). Мы хотим сделать более доступной программу по автомобилям народного потребления, как Hundai Accent, Chevrolet Cobalt», – сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев в кулуарах заседания Правительства.