«ЛИДЕР XXI ВЕКА»: легендарная телеигра возвращается на экраны

Общество,Образование
96
Гульмира Кунапия
корреспондент

Популярная среди школьников интеллектуальная игра вернется в новом формате

Фото: пресс-служба МП РК

Агентство «Хабар» совместно с республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения РК приступили к возрождению мега-проекта. Трансляция интеллектуальной игры «Лидер XXI века» стартует весной и будет проходить в эфире телеканала «Хабар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Отмечается, что это не просто телепроект, а молодежное движение, целью которого является воспитание поколения будущих лидеров страны. Сотни одаренных школьников уже приняли вызов и стали участниками захватывающей интеллектуальной игры. Отборочные этапы в каждом регионе страны стартовали в октябре 2024 года и продлятся до февраля 2025 года. По итогам региональных туров 5 лучших школьников из каждой области получат уникальную возможность участвовать в республиканском этапе, который пройдет с марта по июнь этого года.

Телевизионная версия игры, приуроченная к 30-летию Агентства «Хабар», обещает стать настоящим праздником ума и таланта, где юные дарования смогут продемонстрировать свои знания и навыки на всю страну. Кроме того, три финалиста получат гранты на обучение в казахстанских университетах.

Сильнейшая пятерка участников уже определена в Павлодарской, Карагандинской, Абайской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях, а также в городах Астана и Шымкент. Отборочные этапы в Актобинской и Жетысуской областях пройдут в январе. В феврале сильнейших определят в Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

«Лидер XXI века» — это уникальная площадка, предоставляющая новые возможности для молодых талантов. Интеллектуальная игра не только знакомит общество с образованной и целеустремленной молодежью, но и служит мощным социальным лифтом для одаренных юношей и девушек из сельских районов. 

Телепроект был впервые представлен 25 лет назад. За это время он зарекомендовал себя как один из лучших на отечественном телевидении. Многие участники этого проекта нашли свой путь в жизни и заявили о себе как о профессионалах в различных областях: от искусства и культуры до общественной деятельности и бизнеса», - отметили в Минпросвещения.

#игра #телепроект #Лидер XXI века

Популярное

Все
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Оперативно, грамотно и честно!
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Их породнило печатное слово
Баланс строгих норм и морали
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Батареи дождались тепла
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Экоотели уже на подходе
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Совсем не розовые пони
Бахыт и его команда
В память об Алие
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Чтобы не потерять себя
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Триумф на родине Болливуда
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Как отблагодарили интерна, который спас жизнь пассажира в с…
Как ИИ внедряют в сферу образования Казахстана
В Миннауки рассказали о работе партнерских зарубежных вузов…
Репетитор – помощник или конкурент?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]