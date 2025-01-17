«ЛИДЕР XXI ВЕКА»: легендарная телеигра возвращается на экраны

Фото: пресс-служба МП РК

Агентство «Хабар» совместно с республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения РК приступили к возрождению мега-проекта. Трансляция интеллектуальной игры «Лидер XXI века» стартует весной и будет проходить в эфире телеканала «Хабар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Отмечается, что это не просто телепроект, а молодежное движение, целью которого является воспитание поколения будущих лидеров страны. Сотни одаренных школьников уже приняли вызов и стали участниками захватывающей интеллектуальной игры. Отборочные этапы в каждом регионе страны стартовали в октябре 2024 года и продлятся до февраля 2025 года. По итогам региональных туров 5 лучших школьников из каждой области получат уникальную возможность участвовать в республиканском этапе, который пройдет с марта по июнь этого года.

Телевизионная версия игры, приуроченная к 30-летию Агентства «Хабар», обещает стать настоящим праздником ума и таланта, где юные дарования смогут продемонстрировать свои знания и навыки на всю страну. Кроме того, три финалиста получат гранты на обучение в казахстанских университетах.

Сильнейшая пятерка участников уже определена в Павлодарской, Карагандинской, Абайской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях, а также в городах Астана и Шымкент. Отборочные этапы в Актобинской и Жетысуской областях пройдут в январе. В феврале сильнейших определят в Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.