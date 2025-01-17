«ЛИДЕР XXI ВЕКА»: легендарная телеигра возвращается на экраны

Популярная среди школьников интеллектуальная игра вернется в новом формате
Агентство «Хабар» совместно с республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения РК приступили к возрождению мега-проекта. Трансляция интеллектуальной игры «Лидер XXI века» стартует весной и будет проходить в эфире телеканала «Хабар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
Отмечается, что это не просто телепроект, а молодежное движение, целью которого является воспитание поколения будущих лидеров страны. Сотни одаренных школьников уже приняли вызов и стали участниками захватывающей интеллектуальной игры. Отборочные этапы в каждом регионе страны стартовали в октябре 2024 года и продлятся до февраля 2025 года. По итогам региональных туров 5 лучших школьников из каждой области получат уникальную возможность участвовать в республиканском этапе, который пройдет с марта по июнь этого года.
Телевизионная версия игры, приуроченная к 30-летию Агентства «Хабар», обещает стать настоящим праздником ума и таланта, где юные дарования смогут продемонстрировать свои знания и навыки на всю страну. Кроме того, три финалиста получат гранты на обучение в казахстанских университетах.
Сильнейшая пятерка участников уже определена в Павлодарской, Карагандинской, Абайской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях, а также в городах Астана и Шымкент. Отборочные этапы в Актобинской и Жетысуской областях пройдут в январе. В феврале сильнейших определят в Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
«Лидер XXI века» — это уникальная площадка, предоставляющая новые возможности для молодых талантов. Интеллектуальная игра не только знакомит общество с образованной и целеустремленной молодежью, но и служит мощным социальным лифтом для одаренных юношей и девушек из сельских районов.
Телепроект был впервые представлен 25 лет назад. За это время он зарекомендовал себя как один из лучших на отечественном телевидении. Многие участники этого проекта нашли свой путь в жизни и заявили о себе как о профессионалах в различных областях: от искусства и культуры до общественной деятельности и бизнеса», - отметили в Минпросвещения.