Лионель Месси значительно увеличил среднюю посещаемость в MLS

Спорт, Футбол
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Средняя посещаемость матчей завершившегося регулярного чемпионата американской MLS (Major League Soccer) составила 22 111 человек, сообщает официальный аккаунт турнира в соцсети X (ранее Twitter)

Фото: skysports.com

Согласно имеющейся информации, в 2022 году посещаемость в MLS составляла 21 033 болельщика в среднем – худший показатель с 2014-го без учёта сезонов в период пандемии коронавируса.

Напомним Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач, однако его клуб не смог обеспечить себе место в плей-офф MLS.

Ранее стало известно о том, где суперзвезда мирового футбола планирует завершить свою игровую карьеру.

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