Месси планирует завершить карьеру в Аргентине

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По данным источника, игрок не планирует завершать карьеру в «Интер Майами» и строит планы на 2025 год. Когда у него истечёт контракт с американским клубом, аргентинец хочет вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» и там провести свои последние матчи в профессиональной карьере.

Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». Футболист неоднократно заявлял, что когда-то хочет вернуться в свой родной клуб, чтобы там повесить бутсы на гвоздь.

Напомним, Лео Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Ранее стало известно о предполагаемом товарищеском матче между саудовским «Аль-Насром» и американским «Интер Майами», где, возможно в последний раз, вновь могут сойтись лицом к лицу две главные звезды мирового футбола - Кришитиану Роналду и Лионель Месси.