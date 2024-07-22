Ливневые дожди с градом прогнозируют синоптики в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июля предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации синоптиков, в ближайшие трое суток на большую часть территории Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут дожди с грозами и усилением порывистого ветра.

Сильные ливневые дожди с градом ожидаются на северо-западе, севере, 24-25 июля - на западе, 25 июля - в центре страны.

Днем ожидается повышение температуры воздуха на востоке страны до +30+35℃, на юге до +38+43℃, на юго-востоке до +31+37℃.