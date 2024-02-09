Лошади гибнут от неизвестной болезни в Карагандинской области

Сельчане обратились к местному паблику с просьбой достучаться до чиновников и убедить их серьёзно отнестись к падежу скота

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Неизвестная инфекция губит лошадей в Бухаржырауском районе Карагандинской области - скот мучительно умирает от гнойных болячек, которые начинаются с ног и распространяются по всему телу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Patriotkaragandy.

Как сообщается, жители села Төрткөл в Бухаржырауском районе обратились к "Патриоту" с просьбой достучаться до чиновников и убедить их серьёзно отнестись к падежу скота.

- Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это - именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер "гуляет" этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание. А наш скот пасется со скотом из села Умуткер. Поле для скота у нас общее. Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка. Там подтвердилось заболевание "лимфангит", и сельчанам выплатили компенсацию. Подозреваем, что чиновники просто не хотят платить нам компенсацию за падеж скота, поэтому говорят, что это какая-то иная инфекция. Но мы же видим симптомы - гнойный многоочаговый дерматит начинается с ног и поднимается по всему телу до головы. И лошадь погибает, - рассказал "Патриоту" глава крестьянского хозяйства Мадениет Жумадильда.

Претензию сельчан "Патриот" переадресовал специалистам госпредприятия "Ветеринарная станция Бухаржырауского района".

- Знаем про гибель лошадей в селе Төрткөл. Понимаем, что есть убытки, гибнут лошади. Брали анализы дважды, но инфекционный лимфангит не подтвердился. Ну и что, что скот из села Төрткөл пасется со скотом из Умуткер. Это не является единственным критерием, чтобы заявлять об одинаковом диагнозе. На днях были взяты повторно пробы, они отправлены снова в ветлабораторию и в научно-исследовательский институт. Теперь ждем результат, - дали комментарий в ветеринарной станции.

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