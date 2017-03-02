​Лови картель!

В Антимонопольном комитете названного министерства считают, что картель «является наиболее общественно опасным деянием». Именно потому, что его возникновение и функцио­нирование способно повлечь необоснованный рост цен на товары и услуги. И призывают письменно указывать на приз­наки картельных соглашений, если таковые усматриваются.

Потому что ценовой картель, сиречь горизонтальное картельное соглашение, – это сговор. Тихий, с умыслом. За счет чего конкуренты на рынке способны фиксировать цену на одном уровне. А это ограничивает, если не сказать, уничтожает конкуренцию. Да с выгодой для вступивших в картельный сговор максимизирует прибыль с потребителей.

Пусть потребители бывают разными, кто-то может платить больше, кто-то меньше. Кому-то важнее иметь статус VIP-обслуживаемого. Кому-то важнее цена приобретаемого продукта или услуги. Но при реалистичном взгляде на тот рынок, где допущено картельное соглашение, усматривается отрицание выгоды потребителей. Любой выгоды. И той, что измеряется в денежных единицах, и той, которая тешит самолюбие приставкой VIP.

Другим результатом подобных картельных соглашений становится постепенное размывание стимулов к качественному становлению и развитию производства. Собственно, такое пренебрежение интересами производства может развиться и по иным причинам. Однако картели в принципе ровняют рынки бульдозерами своих соглашений, а отсюда и затрудненный доступ на рынок.

Чтобы было понятнее, примем следующие условия задачи. Допустим, несколько крупных компаний-производителей овощей и поставщиков их на рынки страны заключили картельное соглашение. Понятно, что не на бумаге прописанное, а «по-пацански», ладонь об ладонь. То есть установили свои цены, поз­воляющие выжать из вашего портмоне как можно больше. Свои правила придумали по схеме «шаг влево, шаг вправо». Все. Везде одинаковые условия, конкурировать не с кем и незачем. Потому как нет стимула, не даст картель проявиться ни бизнес-смекалке, ни покупательской предприимчивости.

Не получится истинно конкурентных результатов торгов, будут неправомочно поделены товарные рынки, выпадет из номенклатуры производства какой-либо товар, предприниматели откажутся от заключения договоров. Явные минусы для экономики страны. Да и для самих участников картеля плюсы недолговечны, коли товарный рынок практически замрет. Вот почему абсолютно запрещены такие соглашения, и вот почему картели считаются в мире наихудшим видом антимонопольных правонарушений.

Итак, мы попытались оценить минусы для личного портмоне, а также для большой, государственной, казны, возникающие из деятельности картелей на товарных рынках. Потому, думается, обращение Антимонопольного комитета за помощью к каждому из нас правомерно, к тому же антимонопольщики обладают правом начинать расследование в отношении картелей по обращению граждан. Да и сами участники картеля могут повиниться. И больше так не делать.