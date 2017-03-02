​Лови картель!

В Антимонопольном комитете названного министерства считают, что картель «является наиболее общественно опасным деянием». Именно потому, что его возникновение и функционирование способно повлечь необоснованный рост цен на товары и услуги. И призывают письменно указывать на признаки картельных соглашений, если таковые усматриваются.
Потому что ценовой картель, сиречь горизонтальное картельное соглашение, – это сговор. Тихий, с умыслом. За счет чего конкуренты на рынке способны фиксировать цену на одном уровне. А это ограничивает, если не сказать, уничтожает конкуренцию. Да с выгодой для вступивших в картельный сговор максимизирует прибыль с потребителей.
Пусть потребители бывают разными, кто-то может платить больше, кто-то меньше. Кому-то важнее иметь статус VIP-обслуживаемого. Кому-то важнее цена приобретаемого продукта или услуги. Но при реалистичном взгляде на тот рынок, где допущено картельное соглашение, усматривается отрицание выгоды потребителей. Любой выгоды. И той, что измеряется в денежных единицах, и той, которая тешит самолюбие приставкой VIP.
Другим результатом подобных картельных соглашений становится постепенное размывание стимулов к качественному становлению и развитию производства. Собственно, такое пренебрежение интересами производства может развиться и по иным причинам. Однако картели в принципе ровняют рынки бульдозерами своих соглашений, а отсюда и затрудненный доступ на рынок.
Чтобы было понятнее, примем следующие условия задачи. Допустим, несколько крупных компаний-производителей овощей и поставщиков их на рынки страны заключили картельное соглашение. Понятно, что не на бумаге прописанное, а «по-пацански», ладонь об ладонь. То есть установили свои цены, позволяющие выжать из вашего портмоне как можно больше. Свои правила придумали по схеме «шаг влево, шаг вправо». Все. Везде одинаковые условия, конкурировать не с кем и незачем. Потому как нет стимула, не даст картель проявиться ни бизнес-смекалке, ни покупательской предприимчивости.
Не получится истинно конкурентных результатов торгов, будут неправомочно поделены товарные рынки, выпадет из номенклатуры производства какой-либо товар, предприниматели откажутся от заключения договоров. Явные минусы для экономики страны. Да и для самих участников картеля плюсы недолговечны, коли товарный рынок практически замрет. Вот почему абсолютно запрещены такие соглашения, и вот почему картели считаются в мире наихудшим видом антимонопольных правонарушений.
Итак, мы попытались оценить минусы для личного портмоне, а также для большой, государственной, казны, возникающие из деятельности картелей на товарных рынках. Потому, думается, обращение Антимонопольного комитета за помощью к каждому из нас правомерно, к тому же антимонопольщики обладают правом начинать расследование в отношении картелей по обращению граждан. Да и сами участники картеля могут повиниться. И больше так не делать.