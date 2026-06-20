«Egemen Qazaqstan» объединяет лучших

Знаменитому высказыванию лидера партии «Алаш» больше века, однако оно все еще актуально.

Журналистика – профессия, требующая огромной ответственности, имеющая большое влия­ние на формирование общест­венного мнения. В век Интернета и новых технологий источников информации стало в разы больше, возросла и скорость ее распространения. Но газеты сохраняют свою значимость, пос­тепенно превращаясь в премиальный аналитический продукт.

Век новостей нынче недолог, они устаревают за минуты, и газеты в этом плане уступают в оперативности интернет-ресурсам и социальным сетям. Но большинство редакций транс­формируются, запускают свои сайты, telegram-каналы и мобильные приложения. Кроме того, печатные версии смещают фокус на обстоятельные журналистские расследования, экс­клюзивные интервью и авторские колонки. Важно отметить, что традиционные бумажные форматы архивируются в Сети, и это удобно для исследователей и историков.

Главным республиканским печатным изданием на государственном языке является газета «Egemen Qazaqstan» с более чем вековой историей. 17 декабря 1919 года увидел свет ее первый номер, выпущенный в Оренбурге. Редактором был Халел Есенбаев. С первых номеров «Ұшқын», именно так называлась тогда газета, освещала острые социальные проблемы. На ее страницах звучали темы классовой борьбы, женского равноправия, земельных отношений и многие другие.

Сегодня у издания за плечами десятки лет, и вместе с историей газеты можно изучать летопись страны: голод, репрессии, война, эпоха застоя, перестройка и гласность, крушение Советского Союза и рождение независимого суверенного Казахстана. Здесь печатались многие классики казахской литературы, среди них Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Беимбет Майлин.

Вот, к примеру, в номере за 21 февраля 1924 года писатель Габит Мусрепов пишет, что из командировки в Акмолинскую губернию привез сотни прошений от жителей Кызылжарского уезда, волости Тонкерис, в которых сельчане обращаются к власти с просьбой создать на месте волости город.

Месяц спустя в газете выходит статья «Ақмолада аштық», где рассказывается о том, что голод принимает катастрофические размеры, и все больше людей умирает. Причем нехватка провизии ощущалась во всех слоях населения. Галид Сарлыбаев в этом же номере в материале «Бөкейдегі милиция халі» («Положение Букеевской милиции») пишет: «С 1 сентяб­ря 1923 года никто не получал пайки. Милиционеры испытывают нужду, не имея одежды, пропитания…»

Изящным языком иронии, острым пером критики высмеи­вали авторы недостатки, обнажая наболевшее, призывая народ на путь просвещения.

В те же годы публикуются материалы выдающихся деятелей казахского народа: Турара Рыскулова – о необходимости создания казахской рабочей группы, Мыржакыпа Дулатова, рассуждающего об особенностях канцелярского казахского языка, а также Темирбека Жургенова, Мухтара Ауэзова, Каныша Сатпаева и других патриотов.

Пожалуй, самым тревожным за всю историю газеты стал номер за 24 июня 1941 года. «Социалистік Қазақстан», как и все центральные издания СССР, пуб­ликует знаменитое обращение народного комиссара В. М. Молотова, прозвучавшее в радиоэфире 22 июня. Война, черным крылом накрывшая большую страну, отражалась на газетных полосах тревожными вестями с передовой, обнадеживающими письмами с фронта, трогательными стихами, посвященными солдатам.

22 сентября 1942 года «Социа­листік Қазақстан» публикует письмо заместителя командира стрелкового гвардейского полка Н. капитана Бауыржана Момышулы секретарю ЦК КП (б) Скворцову: «…в результате боев мы освободили 62 деревни. На поле боя враг оставил 2 000 погибших бойцов. Нами захвачены трофеи – 152 автомашины, 13 танков, 16 минометов, множество медикаментов, продовольствия… В боях отличились рабочие из Лениногорска Жумажан Батталов, Толеген Токтаров, Жалынбек Егембердиев из Южного Казахстана. За проявленный героизм мы рекомендовали Толегена Токтарова к ордену Ленина и званию Героя Советского Союза».

Отражая, словно зеркало, свое время, газета всегда вела ле­топись страны, отмеряя ее газетной строкой. Возрождение Казахстана после войны, поднятие целины, всесоюзные стройки – все общественно значимые события находили в ней место. И не случайно, что в 70-х годах прошлого столетия труд газеты был отмечен высокой наградой – орденом Трудового Красного Знамени.

В разные годы издание возглавляли Жусипбек Аймауытов, Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин, Габит Мусрепов, Турар Рыс­кулов, Ораз Жандосов, Мухтар Ауэзов, Шерхан Муртаза, Абиш Кекилбаев, Нурлан Оразалин... Сегодня у руля газеты – известный журналист, лауреат премии «Дарын» Габит Мусреп.

Он родился в далеком Каракалпакстане. Как и другие сооте­чественники, его семья подписывалась на периодические издания Казахстана. Поэтому юный Габит рос, впитывая все новости информационного поля. И было закономерно, что после школы он приехал учиться в Алматы и легко поступил в КазГУ им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). Еще во время учебы в вузе работал в газете «Egemen Qazaqstan». За годы журналистского труда прошел путь от корреспондента до главного редактора.

В разные годы Габит Мусреп руководил и другими изданиями, среди которых газеты «Нұр Астана», «Айқара», издательский дом «Рауан». Наряду с журналистской деятельностью Габит Искендирулы успешно издает свои труды. Он автор книг «Рухыңды түсірме, ұлым», «Тарихты тұлғалар жасайды», «Тоғызыншы территория», «Соңғы мүмкіндік», «Болмысы бөлек Бесқала». Это сборники публицистических материалов, изданных в разные годы.

Стоит отметить, что Габит Мусреп написал целую галерею очерков, посвященных казахским писателям и поэтам. Среди его героев – Толеген Айбергенов, Омирзак Кожамуратов, Нурмахан Оразбек, Сагат Ашимбаев, Алтынбек Сарсенбайулы, Ержуман Смайыл, Артыгали Ыбыраев, Жуматай Сабыржан­улы, Амантай Шарип, Шархан Казыгул, Самат Муса, Ермахан Шайхы, Мендибай Абилулы...

Габит Искендирулы – журналист со своей позицией и чувством справедливости. В непростой 1991 год, когда в Моск­ве случился путч, он написал статью «Это переворот!». Это был не просто смелый, но и чреватый последствиями поступок. В те сложные дни открыто об этом не писали даже центральные газеты Моск­вы, не называя вещи своими именами. И тогда Габит приписал в конце материала: «Это мое личное мнение, рожденное от впечатлений от случившегося. Если завтра будет объявлен чрезвычайный режим, прошу ни одного члена коллектива в написанном мною не винить!» Брать на себя ответственность за написанное – вот пример честности и принципиальности журналиста.

Сегодня «Egemen Qazaqstan» успешно соединяет в себе традиционные ценности и новые стандарты. Большая заслуга в этом главного редактора и в целом коллектива газеты.

15 лет существует интернет-версия издания, которая обретает все большую популярность, особенно среди молодых читателей. Главным ее преимуществом является доступность в любой точке мира – необходимы лишь наличие выхода в глобальную Сеть и любой из современных гаджетов.

Авторы газеты с самого начала и по сей день демонстрируют высокое журналистское мастерство. И неслучайно студентам факультета журналистики всегда советуют: «Хочешь научиться грамотно и красиво писать – иди в газету». В печатном издании, где нельзя большую часть внимания переключить на красочное видео, текст остается главным источником восприятия. Хотя, конечно, важную роль играют и фотографии, которые украшают материал, делают его живым.

Высокий уровень – результат строгих требований редактората. В коллективе сейчас сформировался сильный костяк практикую­щих журналистов. Большая часть из них, к слову, молодежь. Можно сказать, что газета с более чем вековой историей сегодня выпус­кается людьми, средний возраст которых 30 лет. Вспомните, еще каких-то десять лет назад печатная индустрия считалась делом умуд­ренных жизнью специалистов, а молодые журналисты неохотно шли в газету. Сейчас ситуация другая, и молодой коллектив «Egemen Qazaqstan» – яркое тому подтверждение.