Встать в строй!

Масс-медиа
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Собкор «Казахстанской правды» по области Абай отслужила один день в рядах Национальной гвардии РК

фото Анатолия Тернова

Забудьте про диктофон и блокнот! Примерьте форму рядового Нацгвардии и окунитесь в совершенно новую профессию! «А почему бы и нет?» – подумала я, читая сообщение о предстоящем конкурсе, организованном Региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии РК и компанией «KAZ Minerals». Одно дело – приезжать в часть, вести репортажи о буднях бойцов, видеть службу глазами стороннего наблюдателя. Совсем другое – самому оказаться в строю, в форме, ощутить на себе эту особую атмосферу. Погружение будет полное!

Региональное командование подошло к подготовке со всей серьезностью. За три дня до старта конкурса каждому журналисту пришло сообщение с просьбой указать размеры одежды. Очевидно, организаторы знали, что предстоит не просто игра, а настоящее испытание.

Микрорайон Карагайлы. Нас, потенциальных героев и одновременно авторов репортажей, выстроили в две шеренги. Тут же – выдача формы. В этот момент что-то щелкнуло. Все, мы уже не гражданские с микрофонами, а курсанты. Перед нами новый мир, где правят законы дисциплины.

«Есть!» и «Так точно!» – теперь в нашем лексиконе. Покинуть строй – только с разрешения. Поболтать с коллегой – забудьте. Даже телефон в руках не приветствуется. Вокруг обычные жилые дома, и для их обитателей, наверное, это просто обычное построение полицейских. Но мы-то знаем, что это только начало.

Нас разделили на три команды, выбрали командиров. Обычно улицы патрулируют по трое, но в рамках конкурса нас было шестеро – проверка на слаженность и взаимовыручку. Первое задание – настоящий тест на внимательность и скорость реакции. Задача: стоя спиной к столу с 32 фотографиями, запомнить приметы преступника и за 10 секунд найти его среди портретов.

«Лысый, крест на шее, в черной майке, нос с кривинкой…» – в моей голове роились детали, пока я лихорадочно искала нужную фотогра­фию. Вот он! Восемь секунд – и плюс в копилку нашей команды. Адреналин зашкаливает.

Далее – строевая подготовка. Выправка, взгляд, точность движений, осанка – все имеет значение. Вспомнить армейские навыки, которые, казалось, ушли в прошлое. Здесь не до сантиментов.

Небольшая заминка случилась, когда офицер обратился к мужской половине: «Вы же служили, помните?» Руку поднял лишь один – тот, кто служил 35 лет назад. А нам, остальным, пришлось начинать с нуля: дистанция на вытянутой руке, шаг с левой ноги по команде «Раз!», согнув правую руку, носочек тянуть… А вот это мне не привыкать: три раза в неделю на пилатесе только и слышим от тренера «Тянем носочки!» Надо же, пригодилось. Пот прошибал – не от жары, а от напряжения. Но мы справились!

Следующее испытание – выйти на патрулирование и… выучить статьи Уголовного и Административного кодексов. Маршрутные листы и список статей, которые нужно вбить в голову мгновенно. В моей профессиональной жизни криминальная и судебная тематика не редкость. Особенно хорошо знакома статья 190 УК РК «Мошенничество» – чуть ли не каждый полицейский отчет пестрит именно этим составом преступления. Но знать статью и применять ее в реальной ситуации, объясняя нарушителю его проступок, – две большие разницы.

Само патрулирование – не просто прогулка. Да, можно нашагать норму на пару недель вперед. Но главное – это постоянная бдительность: идем на определенной дистанции, прислушиваемся к рации, сканируем взглядом улицы – вдруг где-то нужна наша помощь или из окна высунулся малолетний шалун. Пятиминутные остановки – не передышка, а напряженный момент: встать спиной друг к другу, слушать и смотреть во все стороны.

Направляемся ко второй точке. Вдруг суета за спиной. Поворачиваю голову и вижу: моего коллегу уводит инструктор. Докладываю командиру.

– Вы поздно заметили отсутствие вашего коллеги. Он должен был спросить «Кто вы?» и не идти за мной. За это команде минус, – прокомментировал инструктор.

Урок усвоен: здесь важна каждая деталь, каждая секунда реакции. Двигаемся дальше.

Подозрительный мужчина, явно нетрезвый, ломает ветку дерева. Подходим, окружаем, чтобы не дать ему шанса сбежать. Командир представляется, просит пройти в опорный пункт. Мужчина возмущается. Командир четко объясняет: статья 440 КоАП РК – нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

После долгих препирательств мои коллеги-курсанты, уже не стес­няясь, взяли нарушителя под руки и повели его. Важно помнить: солдаты Нацгвардии не выписывают протоколы и не штрафуют. Их задача – задержать или преследовать по ориентировке. Дальше дело за полицейскими. Это задание мы выполнили на отлично.

Итоги конкурса по-настоящему порадовали! Наша команда, гордо назвавшаяся «Найза», вырвала первое место. Наше рвение, журналистский азарт и, как оказалось, неплохая оперативная реакция были отмечены командованием и компанией «KAZ Minerals». Особую радость вызвал комментарий инструктора, признавшегося, что не ожидал от нас такой скорости. Обычно курсанты проходят двухнедельную подготовку, прежде чем выйти на улицы. А мы справились за пару часов.

Этот день показал, что за внешней строгостью и дисциплиной Нацио­нальной гвардии стоят колоссальная ответственность, постоянная готовность к любым вызовам. И мы, журналисты, смогли прикоснуться к этому – не на словах, а на деле.

#СМИ #Нацгвардия #медиа #газета #Казахстанская Правда #день работников СМИ

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