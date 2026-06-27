– Талгат Курманович, какова роль Конституции страны в реализации такой важной государственной функ­ции, как исполнение уголовных наказаний?

– В новой Конституции Казахстан провозглашен демократическим, светским, правовым и социальным государством, а высшими ценностями объявлены человек, его жизнь, права и свободы. Она затронула практически все сферы жизни гражданского общества. Не стала исключением и уголовно-исполнительная политика, которая является составной частью уголовной, а та в свою очередь – частью правовой политики государства.

Суть последней заключается в реализации такой важной государственной функции, как исполнение уголовных наказаний, назначенных приговором суда в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения. Речь идет о значительной категории осужденных лиц, которых надо не только наказывать, но и, применяя целый установленный уголовно-исполнительным законодательством комплекс мер, создавать условия для возвращения их в нормальное русло, из которого осужденные временно выбыли.

Осужденные – это особая категория представителей гражданского общества, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Особенной частью УК РК, и признанных виновными в совершении преступлений. Как показывает правоприменительная прак­тика, граница между законопослушными и осужденными за совершенные преступления носит условный характер, так как любой законопослушный гражданин может оказаться на скамье подсудимых, а также любой осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении и в связи с этим временно ограниченный в своих правах, может успешно вернуться к нормальной жизни.

Поэтому принятый Парламентом по инициативе Президента РК акт амнис­тии – это важный и гуманный шаг со стороны государства в отношении осуж­денных.

– Какие цели преследуются?

– Основная цель амнистии исходит из проводимой гуманистической уголовной политики Казахстана. Это своего рода компромисс на госуровне, то есть прощение со стороны государства осуж­денного в надежде на его скорейшее исправление.

Другая не менее важная сопутствующая цель амнистии – сокращение чис­ленности тюремного населения страны, так как данный показатель негативно сказывается на международной оценке уровня демократичности государства. Казахстан по индексу тюремного населения переместился с третьего места в 2002 году (первое и второе занимали США и Российская Федерация) на 102-е по состоянию на 1 января 2026-го. За этот период численность осужденных сократилась более чем в два раза (с 88 до 38 тысяч).

Увеличение индекса тюремного населения сказывается не только на имидже страны, но и имеет прямое отношение к национальной безопасности, так как подрывает устои общества, способствует криминализации его новых членов, проникновению субкультуры в общественные отношения и разложению морали и нравственности законопослушных граждан. Работа по снижению численности тюремного населения в Казах­стане продолжается путем смягчения назначаемых уголовных наказаний, снижения предельных сроков лишения свободы, изоляции преимущественно только лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

По данным, указанным в Концепции правовой политики РК до 2030 года, в условиях гуманизации существенно изменилась структура заключенных: более 90 процентов осужденных к лишению свободы отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Снижению численности тюремного населения способствуют также улучшение работы с осужденными в рамках пробационного контроля, их ресоциализация, оказание содействия в трудоустройстве после отбытия наказания и многое другое.

– Что конкретно подразумевает амнистия?

– Амнистия – это один из видов освобождения осужденных лиц от уголовной ответственности и уголовного наказания, суть которого заключается в предусмотренной законом мере гуманизации, при которой государство полностью или частично освобождает определенные категории лиц от наказания либо смягчает ранее назначенное наказание.

На основании акта амнистии лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, могут быть освобож­дены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, либо оно может быть сокращено или заменено более мягким, либо они могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. Осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления могут сократить срок наказания. С лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом амнистии может быть снята судимость.

Простыми словами амнистия позволяет отдельным гражданам, подпадающим под установленные законом условия, получить освобождение от назначенного наказания или сокращение его срока. При этом амнистия не означает оправдание человека и не отменяет факт совершенного уголовного правонарушения. Акт амнистии издается Парламентом в отношении индивидуально не определенного круга лиц и распространяется только на те категории лиц, которые прямо указаны в соответствующем законе.

– Как часто в нашей стране ее объявляли?

– Как правило, амнистия применяется в связи со значимыми государственными событиями, юбилейными датами или в целях реализации принципов гуманизма. Каждый случай рассмат­ривается в строгом соответствии с требованиями закона уполномоченными госорганами.

Со дня приобретения суверенитета Казахстана акты об амнистии принимались 13 раз и были приурочены к национальным праздникам, юбилейным датам или международным событиям. Предыдущая была объявлена в 2025-м в связи с 30-летием Конституции РК.

В этом году амнистия связана с принятием новой Конституции. Главная новелла, которая применяется в истории независимого Казахстана впервые, заключается в том, что, помимо прощения за совершенные уголовные правонарушения, преступления и уголовные проступки, будет применена масштабная административная амнистия по списанию административных штрафов.