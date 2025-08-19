Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте Турниры 19 августа 2025 г. 0:30 0 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Здесь стартовал XVI чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе фото пресс-службы горакимата В церемонии открытия масштабного спортивного события приняли участие Генеральный прокурор РК – президент Казахстанской федерации спортивной стрельбы Берик Асылов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Руслан Есеналин. Чемпионат проводится при поддержке акимата города. Он собрал много почетных гостей, среди них – президент Международной федерации спортивной стрельбы Лучано Росси, глава Азиатской конфедерации стрельбы шейх Салман Сабах аль-Салем ас-Сабах, представители мировых спортивных организаций. Их участие подчеркивает высокий статус соревнований и международный авторитет Казахстана. Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил спортсменов, тренеров и гостей с началом чемпионата, выразил благодарность организаторам, спортивным федерациям и всем, кто приложил усилия для проведения турнира на высоком уровне. Президент Азиатской конфедерации спортивной стрельбы шейх Салман ас-Сабах выразил искреннюю благодарность организаторам турнира, отметив, что спортивная стрельба в Азии на протяжении многих лет демонстрирует стабильный рост. – Мы высоко ценим и признаем огромный труд организационного комитета, Казахстанской федерации спортивной стрельбы и технических делегатов за их огромные усилия по организации XVI чемпионата Азии по стрельбе 2025 года, – подчеркнул шейх Салман ас-Сабах. – Это первенство, несомненно, станет ценным и плодотворным опытом для всех участников, организационного комитета, спортсменов и делегатов. Мы гордимся выдающимся прогрессом, достигнутым азиатскими спортсменами и федерациями. На Олимпийских играх в Париже-2024 азиатские стрелки заняли лидирующие позиции в медальном зачете, завоевав в общей сложности 21 медаль. Эти выдающиеся результаты и достижения являются отражением огромных усилий и напряженной работы спортсменов и федераций – членов Азиатской конфедерации стрельбы. В XVI чемпионате Азии по пулевой и стендовой стрельбе принимают участие 800 спортсменов из 26 стран, в числе которых Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Индия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Япония. Цель соревнования – популяризация стрелкового спорта в Казахстане и за его пределами, повышение спортивного мастерства участников, определение рейтинга спортсменов и повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. В течение двух недель в спорткомплексе Shymkent Shooting Plaza в дисциплинах «пистолет», «винтовка», «движущаяся мишень» и «стендовая стрельба» выступят лучшие стрелки Азии среди юниоров, молодежи и взрослых. Организаторами мероприятия выступила Казахстанская федерация спортивной стрельбы при поддержке Министерства туризма и спорта. В рамках соревнований разыгрывается более 700 медалей. В пулевой стрельбе участники выступят в следующих упражнениях: пневматический пистолет (10 м), пистолет (25 и 50 м), винтовка (10 и 50 м), а также движущаяся мишень – в личном и командном зачетах. В стендовой стрельбе будут представлены дисциплины: трап, скит, скит-микс, трап-микс, дубль – также в личном и командном зачетах. Стоит отметить, что данное мероприятие посетят президенты Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси, Азиатской конфедерации стрельбы (ASC) шейх Салман ас-Сабах, Федерации спортивной стрельбы арабских стран и Кувейта Дуайч Алотаиби, генеральный секретарь ISSF Александр Никотра Сент-Джеймс. В рамках исполнения поручения Главы государства по усилению международного сотрудничества с начала года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел ряд встреч с руководителями международных спортивных федераций. Так, Казахстан с визитом уже посетили президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), председатель технического комитета Азиатской федерации тяжелой атлетики, президент Международной федерации водных видов спорта, президент Международной федерации дзюдо (IJF), президент Международной федерации борьбы (UWW) и другие высокопоставленные лица. Данное мероприятие организовано при поддержке АО «ФНБ «Самрук-Қазына», Фонда поддержки спорта Sport Qory, ТОО «Корпорация «Казахмыс», Eurasian Resources Group (ERG), ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская федерация футбола». Стоит подчеркнуть, что для Шымкента проведение чемпионата Азии – это не только большая честь, но и значимый вклад в развитие стрелковых дисциплин, популяризацию спорта и укрепление авторитета страны на мировой арене. #Спорт #Шымкент #стрельба #чемпионат Азии