В церемонии открытия масштабного спортивного события приняли участие Генеральный прокурор РК – президент Казахстанской федерации спортивной стрельбы Берик Асылов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Руслан Есеналин.

Чемпионат проводится при поддержке акимата города. Он собрал много почетных гостей, среди них – президент Международной федерации спортивной стрельбы Лучано Росси, глава Азиат­ской конфедерации стрельбы шейх Салман Сабах аль-Салем ас-Сабах, представители мировых спортивных организаций. Их участие подчеркивает высокий статус соревнований и международный авторитет Казахстана.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил спортсменов, тренеров и гостей с началом чемпионата, выразил благодарность организаторам, спортивным федерациям и всем, кто приложил усилия для проведения турнира на высоком уровне.

Президент Азиатской конфедерации спортивной стрельбы шейх Салман ас-Сабах выразил искреннюю благодарность организаторам турнира, отметив, что спортивная стрельба в Азии на протяжении многих лет демонстрирует стабильный рост.

– Мы высоко ценим и признаем огромный труд организационного комитета, Казахстанской федерации спортивной стрельбы и технических делегатов за их огромные усилия по организации XVI чемпионата Азии по стрельбе 2025 года, – подчеркнул шейх Салман ас-Сабах. – Это первенство, несомненно, станет ценным и плодотворным опытом для всех участников, организационного комитета, спортсменов и делегатов. Мы гордимся выдающимся прогрессом, достигнутым азиатскими спортсменами и федерациями. На Олимпийских играх в Париже-2024 азиатские стрелки заняли лидирующие позиции в медальном зачете, завоевав в общей сложности 21 медаль. Эти выдающиеся результаты и достижения являются отражением огромных усилий и напряженной работы спортсменов и федераций – членов Азиатской конфедерации стрельбы.

В XVI чемпионате Азии по пулевой и стендовой стрельбе принимают участие 800 спортсменов из 26 стран, в числе которых Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Индия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Япония. Цель соревнования – популяризация стрелкового спорта в Казахстане и за его пределами, повышение спортивного мастерства участников, определение рейтинга спортсменов и повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.

В течение двух недель в спорт­комплексе Shymkent Shooting Plaza в дисциплинах «пистолет», «винтовка», «движущаяся мишень» и «стендовая стрельба» выступят лучшие стрелки Азии среди юниоров, молодежи и взрослых. Организаторами мероприятия выступила Казахстанская федерация спортивной стрельбы при поддержке Министерства туризма и спорта.

В рамках соревнований разыгрывается более 700 медалей. В пулевой стрельбе участники выступят в следующих упражнениях: пневматический пистолет (10 м), пистолет (25 и 50 м), винтовка (10 и 50 м), а также движущаяся мишень – в личном и командном зачетах. В стендовой стрельбе будут представлены дисциплины: трап, скит, скит-микс, трап-микс, дубль – также в личном и команд­ном зачетах.

Стоит отметить, что данное мероприятие посетят президенты Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси, Азиатской конфедерации стрельбы (ASC) шейх Салман ас-Сабах, Федерации спортивной стрельбы арабских стран и Кувейта Дуайч Алотаиби, генеральный секретарь ISSF Александр Никотра Сент-Джеймс.

В рамках исполнения поручения Главы государства по усилению международного сотрудничества с начала года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел ряд встреч с руководителями международных спортивных федераций. Так, Казахстан с визитом уже посетили президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), председатель технического комитета Азиатской федерации тяжелой атлетики, президент Международной федерации водных видов спорта, президент Международной федерации дзюдо (IJF), президент Меж­дународной федерации борьбы (UWW) и другие высокопоставленные лица.

Данное мероприятие организовано при поддержке АО «ФНБ «Самрук-Қазына», Фонда поддержки спорта Sport Qory, ТОО «Корпорация «Казахмыс», Eurasian Resources Group (ERG), ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская федерация футбола».

Стоит подчеркнуть, что для Шымкента проведение чемпионата Азии – это не только большая честь, но и значимый вклад в развитие стрелковых дисциплин, популяризацию спорта и укрепление авторитета страны на мировой арене.